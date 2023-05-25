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新州法規定 移除電子腳鐐違法

編譯陳盈霖／綜合外電報導
新州法將移除、篡改或銷毀電子監控設備者視為非法。（FOX 26）
新州法將移除、篡改或銷毀電子監控設備者視為非法。（FOX 26）

FOX 26電視台報導，許多人恐不知，拆除或銷毀監控電子腳鐐設備，並非犯罪行為，這只是「技術上」違反被告的假釋緩刑或保釋條件。然此情況將於9月1日起做出改變，新州法規將視移除、篡改或銷毀電子監控設備為非法行為。

滅罪熱線（Crime Stoppers）卡漢（Andy Kahan）表示，「若你願意毀掉你的腳踝監控器，然後將其扔在某個地方，那恐沒好事。」

早在2018年，便發生三名被定罪的性罪犯，拋棄電子腳鐐設備。其中之一，羅德里格斯（Jose Gilberto Rodriquez）據稱殺害三人。

過去以來，有許多例子顯示，無辜的人被移除電子腳鐐的歹徒殺害。然部分法院不採取任何行動，或等待數周、數月才對取下腳鐐監控器的被告採取措施。

2022年3月，格洛佛（Greg Glover）得知據稱殺害其子的兇手科菲（Jonathon Robert Coffee），在謀害安德魯格洛佛（Andrew Glover）時，正處於被保釋期間，且他移除了電子腳鐐。

「他在切斷腳踝監控器後，法官也知道，兩周後，並未試圖讓這位兇嫌離開街頭，一個月後才發出逮捕令」格洛佛說。

上述情況將在9月1日發生變化，新州法將使篡改或破壞電子監控設備定為重罪，最高可判兩年徒刑。

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