住宅區見巨鱷 長11呎重1200磅

德州密蘇里市凌晨出現一條11呎多長、龐大鱷魚。（FOX26電視台）

位於休士頓西南邊約20哩的密蘇里市(Missouri City)，一個住宅區的街道上22日(周一)凌晨出現一條11呎多長、1200多磅重的龐大鱷魚，向警方報案的市民把專業人抓鱷魚的錄像放上網路後引發瘋傳，在南德州 見到鱷魚並不稀奇，但這麼大隻的實在難得一見。

市民克雷格二世(Cornealous Greigg Jr.)22日凌晨12時30分左右開車快到家的時候，發現路邊有一隻龐大的鱷魚在緩緩爬行，鱷魚只差幾戶就會到達他家前面。他向採訪的媒體表示，他根本沒下車，坐在車裡打電話報警。如果是小鱷魚，警察 可以自己處理，但這麼大的鱷魚只能請捕鱷專家(alligator trapper)來抓。

奉派的警察把車停在附近監視，克雷格回家換上睡袍回來，他拿出手機拍攝這個奇景，這條鱷魚一副懶洋洋的樣子，在等捕鱷專家來到的一個小時，牠只爬了大約三碼。與德州鱷魚控制局(Alligator Control for State of Texas)有合約的德拉慕斯(Timothy Deramus)來到以後，先用超大塊的浴巾蓋在鱷魚頭上，但鱷魚幾次把浴巾甩掉，德拉慕斯最後終於用那塊浴巾把鱷魚的頭包住。

接著德拉慕斯用套索套住鱷魚的頸子，然後在鱷魚的腰部扣上一條又寬又厚的帶子，他表示這條鱷魚應該有85歲的高齡。因為這條鱷魚實在太重，警方召請了一輛拖吊車來把鱷魚載走，送到一處鱷魚養殖場安度餘生。

克雷格表示，上個月他在自家後院的游泳 池裡看到一條五呎長的小鱷魚，大約十年前搬到密蘇里市以來，前後在家附近已經發現過七條鱷魚，他給大眾提供他的心得：看到鱷魚不要接近，打電話報警讓專家來處理。德拉慕斯則指出，連他自己都必須步步為營，這麼龐大的鱷魚，被牠的尾巴掃到腿骨很輕易地會被打斷。