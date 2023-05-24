我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

住宅區見巨鱷 長11呎重1200磅

編譯林思牧／綜合報導
德州密蘇里市凌晨出現一條11呎多長、龐大鱷魚。（FOX26電視台）
德州密蘇里市凌晨出現一條11呎多長、龐大鱷魚。（FOX26電視台）

位於休士頓西南邊約20哩的密蘇里市(Missouri City)，一個住宅區的街道上22日(周一)凌晨出現一條11呎多長、1200多磅重的龐大鱷魚，向警方報案的市民把專業人抓鱷魚的錄像放上網路後引發瘋傳，在南德州見到鱷魚並不稀奇，但這麼大隻的實在難得一見。

　市民克雷格二世(Cornealous Greigg Jr.)22日凌晨12時30分左右開車快到家的時候，發現路邊有一隻龐大的鱷魚在緩緩爬行，鱷魚只差幾戶就會到達他家前面。他向採訪的媒體表示，他根本沒下車，坐在車裡打電話報警。如果是小鱷魚，警察可以自己處理，但這麼大的鱷魚只能請捕鱷專家(alligator trapper)來抓。

　奉派的警察把車停在附近監視，克雷格回家換上睡袍回來，他拿出手機拍攝這個奇景，這條鱷魚一副懶洋洋的樣子，在等捕鱷專家來到的一個小時，牠只爬了大約三碼。與德州鱷魚控制局(Alligator Control for State of Texas)有合約的德拉慕斯(Timothy Deramus)來到以後，先用超大塊的浴巾蓋在鱷魚頭上，但鱷魚幾次把浴巾甩掉，德拉慕斯最後終於用那塊浴巾把鱷魚的頭包住。

　接著德拉慕斯用套索套住鱷魚的頸子，然後在鱷魚的腰部扣上一條又寬又厚的帶子，他表示這條鱷魚應該有85歲的高齡。因為這條鱷魚實在太重，警方召請了一輛拖吊車來把鱷魚載走，送到一處鱷魚養殖場安度餘生。

　克雷格表示，上個月他在自家後院的游泳池裡看到一條五呎長的小鱷魚，大約十年前搬到密蘇里市以來，前後在家附近已經發現過七條鱷魚，他給大眾提供他的心得：看到鱷魚不要接近，打電話報警讓專家來處理。德拉慕斯則指出，連他自己都必須步步為營，這麼龐大的鱷魚，被牠的尾巴掃到腿骨很輕易地會被打斷。

警察 德州 游泳

上一則

德州康羅市2層樓工地建物倒塌 2死7傷

下一則

戲水安全 專家籲兒童避穿藍色泳衣減少風險

延伸閱讀

沙灘上驚見3.6公尺巨鱷 警搏命趨前拍尾巴…真相超錯愕

沙灘上驚見3.6公尺巨鱷 警搏命趨前拍尾巴…真相超錯愕
澳洲男釣魚失蹤 兩天後在鱷魚胃裡找到他

澳洲男釣魚失蹤 兩天後在鱷魚胃裡找到他
南加青少年因狂按門鈴、露屁股賠上命 兇嫌終被判有罪

南加青少年因狂按門鈴、露屁股賠上命 兇嫌終被判有罪
州長不再否決 德拉瓦娛樂大麻即起合法

州長不再否決 德拉瓦娛樂大麻即起合法
洛縣喜瑞都市傳出車對車槍擊事件

洛縣喜瑞都市傳出車對車槍擊事件
德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

熱門新聞

與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

2023-05-16 17:58
29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51

新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

2023-05-18 15:05
芝市房租在中西部城鎮偏高。(特派員黃惠玲／攝影)

這些中西部城市 租金比你想像得高

2023-05-16 15:53

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險