ChatGPT說論文AI代筆 教授死當學生

ChatGPT。（Unsplash）

德州 農工大學（Texas A&M）康莫斯校區（Commerce）的教授Jared Mumm本周死當了多名學生，因為他把學生論文輸入ChatGPT 後，要求ChatGPT分析這些論文是不是AI 生成的，結果ChatGPT回答「是」。不過在學生抗議，並向媒體公開後，農工大學說校方不會當掉相關學生，也不會因此不發學位證書。

滾石雜誌（Rolling Stone）報導，教授Jared Mumm因為ChatGPT的回答，因此給了這些學生報告一個大大的「X」，並發了電郵通知學生他們被死當了。但是名為「DearKick」的Reddit用戶向滾石雜誌表示，他的伴侶就是被當的其中一人，但是他的伴侶根本不知道ChatGPT是甚麼東西，因此向院長與校長抗議。

滾石雜誌指出，在誘導性提問下，ChatGPT甚至會認為名著「罪與罰」是它寫的。Reddit另一名用戶「Delicious_Village112」更進一步向媒體舉證，當他將 Jared Mumm的博士論文摘要輸入ChatGPT後，問ChatGPT這是不是它寫的，結果ChatGPT回答，「當然，你分享的計畫可能是由ChatGPT等語言模組所生成」，「因為文字敘述包含數個AI生成內容的獨有特點」。

相關爭議最後會如何收場，目前還不得而知。但校方接受PC Magazine訪問時已經表態，相關學生不會被當，也不會領不到結業證書。