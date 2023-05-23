李恕信訪糖城廣場 開心吃燒餅油條
美國教育部前副司長李恕信博士，近日接受美華協會50周年慶邀請返抵休士頓，李恕信曾在休士頓大學任教10餘年，與本地多位華人僑熟識，日前她造訪了位於密蘇里市的糖城廣場，與好友唐心琴等暢談過往，她大讚唐心琴事業有成，為當地居民打造了這麼一座漂亮的糖城廣場，廣場內什麼都有，為民眾提供生活上的便利，令人佩服。
李恕信經常應邀前往世界各國訪問講學及演講，以獨特之風格，將有成效之努力和熱心服務之態度，活耀於美國政壇，對美國政府和社會有重大貢獻，贏得朝野人士一致讚譽與尊敬，並被列入眾多美國名人錄中。
多年来，李恕信在美國鼓勵亞裔參政，引領亞裔進入美國政治主流的風氣。也曾被美國總統、國會、州長任命要職。1992年應當時布希總統和其競選總部之邀請，擔任競選總部亞裔領導，成為黨中亞太裔職務最高者。
李恕信非常驚訝當地有這麼一個高檔的新型中國城，不但建築新穎，幅地廣闊，花木扶疏，還有噴水廣場可散步休閒。她信步走到一間香氣撲鼻的美式咖啡店，又走到另一間燒餅油條店，選擇了中式早餐，這家名為又一村的中式早餐店供應新鮮的手工油條，豆漿，各種麵點，王老板的手工麵條勁道有彈性，牛肉麵更是拿手招牌，李恕信和友人吃得過癮，不但堂食還買了素、葷包子、油條、鍋貼等打包回府，李恕信住在阿拉巴馬州沒有這麼道地的中國麵食。她說，住在糖城的華人真是有口福。
李恕信不僅瀏覽糖城商鋪同時還參觀了正要興建的糖城雅屋，那是34戶住宅公寓，就在糖城廣場的噴泉旁邊，在二樓三樓居高臨下俯瞰全貌的糖城廣場，每戶從800呎到1350呎，價錢適中。
疫情過後，糖城廣場的商鋪也陸續全面恢復，又有15家商鋪將進駐，廣場招牌已經掛出，計有劉一手、一點心餐廳、小胖燒烤、常旺燒臘、許留山、VEGAN素食餐廳、SPRING GREEN 藥房、LIFE VISION 眼科醫生、MOSHI MOSHI 禮品店、FRENZY FRENZY 冰淇淋店、TRAN 家庭醫生、律師、會計師辦公室等。待34戶高檔糖城雅屋竣工，繁榮的糖城廣場將會是密蘇里市的一個閃亮的新地標。
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