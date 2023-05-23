我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

最搶手主修 畢業4年薪資上看25萬

編譯胡立宗／綜合報導
最搶手的主修，大學畢業四年後，年薪上看25萬6539元。Louis Reed/Unsplash)
最搶手的主修，大學畢業四年後，年薪上看25萬6539元。Louis Reed/Unsplash)

高等教育資訊業者The HEA Group指出，部分搶手的大學主修畢業四年後年薪可能上看25萬6539元，最少的也超過10萬元門檻。最熱門的還是理工科系（STEM），收入高的十大職缺過半來自工程師。不過，也有專家認為，主修還是要看興趣，因為沒有人知道五年、十年後哪些科系會變搶手。

The HEA Group的創辦人Michael Itzkowitz指出，越是專精、訓練扎實的學科薪水也越高，醫療與科技為首。聯邦教育部對2015年度與2016年度接受聯邦補助畢業生的追蹤調查顯示，他們在2019年與2020年收入最高的第一名是核子科學，年薪中位數為13萬1454元，顯示在追求乾淨能源的趨勢下，核能的發展機會並不亞於風電或太陽能。

其次則是製造業、資訊安全、營建業與農業的工程師。化工師與工業工程師向來是過去幾年收入最高的職業，2031年前也是最為看好的領域。生物科學也是另一個熱門主修，而且不限於醫療行業，生技與研發也同樣可以獲得高薪。獸醫也同樣搶手，不過除了獸醫主修外，多半還需要取的動物藥劑師的資格，才是高薪的保證。

非工程師的高薪主修則為生物數學，航運、動物藥劑、電腦科學與運籌學。生物數學（biomathematics）、生物資訊學（bioinformatics）與資訊生物學畢業四年後的年薪上看11萬6918元；運籌學（operations research）11萬2097元；海洋建築與工程10萬9121元，電腦科學10萬4799元。

教育部

上一則

數據科學專業留美就業率高 華生新寵

下一則

李恕信訪糖城廣場 開心吃燒餅油條

延伸閱讀

數據科學專業華生新寵 留美就業率高 薪資看好

數據科學專業華生新寵 留美就業率高 薪資看好
理工科系畢業生搶手 年薪上看10萬

理工科系畢業生搶手 年薪上看10萬
理財Q&A／天價寵物醫療費 怎麼付？

理財Q&A／天價寵物醫療費 怎麼付？
金氏紀錄「最長壽狗狗」 歡慶31歲生日 主人曝長壽關鍵

金氏紀錄「最長壽狗狗」 歡慶31歲生日 主人曝長壽關鍵
寵物醫療成本高 南加華人為愛兔月花4000

寵物醫療成本高 南加華人為愛兔月花4000
伊州寵物誤食大麻中毒病例 近6年暴增448%

伊州寵物誤食大麻中毒病例 近6年暴增448%

熱門新聞

與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

2023-05-16 17:58
29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
德州和平統一促進會理事長鄭長祥（右）、會長劉志恆日前聯袂參加抗議SB147號法案遊行時的合影。 （記者封昌明／攝影）

德州和統會前理事長梁成運被控罪 現任：不打算聲援

2023-05-15 17:44
只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51

新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

2023-05-18 15:05

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」