最搶手主修 畢業4年薪資上看25萬

最搶手的主修，大學畢業四年後，年薪上看25萬6539元。Louis Reed/Unsplash)

高等教育資訊業者The HEA Group指出，部分搶手的大學主修畢業四年後年薪可能上看25萬6539元，最少的也超過10萬元門檻。最熱門的還是理工科系（STEM），收入高的十大職缺過半來自工程師。不過，也有專家認為，主修還是要看興趣，因為沒有人知道五年、十年後哪些科系會變搶手。

The HEA Group的創辦人Michael Itzkowitz指出，越是專精、訓練扎實的學科薪水也越高，醫療與科技為首。聯邦教育部 對2015年度與2016年度接受聯邦補助畢業生的追蹤調查顯示，他們在2019年與2020年收入最高的第一名是核子科學，年薪中位數為13萬1454元，顯示在追求乾淨能源的趨勢下，核能的發展機會並不亞於風電或太陽能。

其次則是製造業、資訊安全、營建業與農業的工程師。化工師與工業工程師向來是過去幾年收入最高的職業，2031年前也是最為看好的領域。生物科學也是另一個熱門主修，而且不限於醫療行業，生技與研發也同樣可以獲得高薪。獸醫也同樣搶手，不過除了獸醫主修外，多半還需要取的動物藥劑師的資格，才是高薪的保證。

非工程師的高薪主修則為生物數學，航運、動物藥劑、電腦科學與運籌學。生物數學（biomathematics）、生物資訊學（bioinformatics）與資訊生物學畢業四年後的年薪上看11萬6918元；運籌學（operations research）11萬2097元；海洋建築與工程10萬9121元，電腦科學10萬4799元。