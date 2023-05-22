力挺賴清德 休士頓後援會成立

休士頓信賴台灣後援會成立大會現場熱鬧滾滾。（記者封昌明／攝影）

休士頓 信賴台灣後援會成立大會5月21日在台灣人活動中心熱鬧登場，活動由僑務諮詢委員宋明麗及年輕一代的周建佑召集，僑務委員陳美芬、松年學院院長許勝弘、金城銀行副董事楊明耕、美南旅館公會會長陳清亮等多位人士與近 300位熱情的台僑，大家高呼口號力挺民進黨提名的總統候選人賴清德 。

影音來源:記者封昌明

曾受邀參加蔡英文總統就職大典的宋明麗表示，特別挑這一天，就是宣示當年520抗爭的精神，還一直留在台灣人民的熱血中；「我們必須支持，此次總統大選的候選人當中，唯一一位高舉反中國侵略、高舉台灣主權獨立、高舉永續發展台灣的候選人賴清德副總統。保衛台灣民主自由不受侵犯的決戰時刻，即將來臨。」

休士頓大學教援陳賓賓擔任大會主持人，客家大老管光明、賴江椿都到場表達支持，並在後援會中擔任要職。許勝弘逐一介紹主辦單位準備的桔子、菜頭、粽子、包子、凍蒜、鳳梨等寓意豐富的吉祥食品，預祝賴清德高票當選。

周建佑向僑胞們說明，返台投票 應注意事項，如何恢復戶籍等投票應注意事項，郭正光教援則帶領現場僑胞高呼口號，帶動全場熱烈的情緒，會後主辦單發放了棕子、發糕、桔子組合的午餐，寓意賴清德粽子包中、發糕高昇、桔子大吉。