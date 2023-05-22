恆豐銀行杯攝影賽26日截稿 專家講座

恆豐銀行公關部經理Jennifetr周（左二）、賈忠（右三）與參賽選手合影。（記者封昌明／攝影）

第三屆恆豐銀行杯攝影 大賽即將截稿，主辦單位20日特別邀請了休士頓 資深攝影人賈忠，在恆豐銀行社區服務中心，針對本年度攝影大賽的相關問題進行特別講座。講座吸引了多位攝影愛好參加，恆豐銀行公關部經理Jennifer表示，由參賽人數可見，休士頓愛好攝影的人已經越來越多了。

賈忠在講座中再次強調了本次參賽作品的要求，他表示，這次比賽的主題是美國國家公園風景，所以所有參賽選手，在遞交作品前一定要先搞清楚所拍攝的風景作品，拍攝地屬於國家公園，有很多州立公園的風景確實也非常好，但是因為本次作品主題的要求，如果作品，不屬於國家公園，那就非常遺憾了。

在對本次參賽規則做了更確切說明後，賈忠還拿出自己多年來的風景作品，對於如何拍出好的風景攝影作品，如何運用現有條件，進行巧妙構思，如何使用人物將單調的風景作品拍攝的更生動， 以及風景照片拍攝的最佳時間等，都結合自己多年的作品做了清楚的講解與說明。 賈忠特別強調，所有的好作品在拍攝前一定先要考慮好構圖的創造性，藝術性，接下來碰到天時地利人和，即便是使用手機 ，都能拍出優秀的作品。

本次大賽的最後收件時間為5月26日，請還沒有交作品的攝影愛好者，儘快將作品電子檔郵件至 [email protected] 並將照片交到恆豐銀行公關部 。