國際科技展覽會 台生大放異彩

國立台灣科學教育館率領代表團參加2023美國第74屆國際科學展覽會。（楊淑雅提供）

德州達福台商會赴會場為台灣國際科展代表團加油打氣。（楊淑雅提供） 「2023年美國Regeneron國際科技展覽會 (Regeneron International Science & Engineering Fair，簡稱 Regeneron ISEF )」於5月14日至19日於美國德州 達拉斯盛大舉行，共有62個國家地區、1333件作品、1638位學生參賽。

國立台灣科學教育館此次選拔14名學生，携12件作品代表台灣參加這個素有青少年科學奧林匹亞之稱的科展。經過激烈的競爭，台灣學生從眾多參賽者中脫穎而出，於美國中部時間5月19日頒獎典禮中，獲得一項大會二等獎、三項大會三等獎、一項大會四等獎，特別獎二等獎及一等獎各一，共七個獎項。

駐休士頓 台北經文處處長羅復文在賽後主持視訊會議恭喜獲獎同學團隊，並特別轉致蔡英文總統及賴清德副總統之賀電，肯定同學們在世界級科技展覽會大放異彩，展現台灣科技精神；教育部 潘文忠部長也致賀全體參賽學生，欣見我國中等學校科學教育及科學基礎研究培育有成，同學們在師長們指導下，呈現亮眼之科學研究成果。

科教館館長劉火欽表示：「從今年2月舉辦之『台灣國際科學展覽會』選拔出來的學生，代表我國參加『2023年美國國際科技展覽會』。感謝國立中央大學物理系李文献教授等多位教授，協助同學們在賽前精進研究內容，以及提供英語口語表達及海報準備之培訓，讓同學面對外國評審時，從容自信地展現自己的作品。」

獲得大會工程力學科二等獎的陳若雅同學表示：在ISEF這個充滿科學與文化交流碰撞的比賽，能獲得參賽和得獎的殊榮，讓同學們更堅持繼續邁向改變未來科技發展的步伐。

唐新惟同學解說參加生物醫學與健康科學競賽的作品。（楊淑雅提供） 潘冠竹同學參加「細胞分子生物學科 」競賽。（楊淑雅提供）

此次美國國際科展係首度在德州舉辦，選手們在比賽期間，多次受到達拉斯當地達福台商會熱情照料，增添溫馨感動。賽後科展團隊走訪德州各大城市知名人文自然景點，包括聖安東尼奧之鐘乳石泂、休士頓太空中心及自然科學博物館，及參訪奧斯汀德州大學及萊斯大學。在駐休士頓教育組特別安排下，與萊斯大學碩博學程院長Dr. Seiichi Matzuda及台灣學生會座談互動，為此次科展之旅劃下完美句點。