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國際科技展覽會 台生大放異彩

【休士頓訊】
國立台灣科學教育館率領代表團參加2023美國第74屆國際科學展覽會。（楊淑雅提供）
國立台灣科學教育館率領代表團參加2023美國第74屆國際科學展覽會。（楊淑雅提供）

德州達福台商會赴會場為台灣國際科展代表團加油打氣。（楊淑雅提供）
德州達福台商會赴會場為台灣國際科展代表團加油打氣。（楊淑雅提供）
「2023年美國Regeneron國際科技展覽會 (Regeneron International Science & Engineering Fair，簡稱 Regeneron ISEF )」於5月14日至19日於美國德州達拉斯盛大舉行，共有62個國家地區、1333件作品、1638位學生參賽。

國立台灣科學教育館此次選拔14名學生，携12件作品代表台灣參加這個素有青少年科學奧林匹亞之稱的科展。經過激烈的競爭，台灣學生從眾多參賽者中脫穎而出，於美國中部時間5月19日頒獎典禮中，獲得一項大會二等獎、三項大會三等獎、一項大會四等獎，特別獎二等獎及一等獎各一，共七個獎項。

休士頓台北經文處處長羅復文在賽後主持視訊會議恭喜獲獎同學團隊，並特別轉致蔡英文總統及賴清德副總統之賀電，肯定同學們在世界級科技展覽會大放異彩，展現台灣科技精神；教育部潘文忠部長也致賀全體參賽學生，欣見我國中等學校科學教育及科學基礎研究培育有成，同學們在師長們指導下，呈現亮眼之科學研究成果。

科教館館長劉火欽表示：「從今年2月舉辦之『台灣國際科學展覽會』選拔出來的學生，代表我國參加『2023年美國國際科技展覽會』。感謝國立中央大學物理系李文献教授等多位教授，協助同學們在賽前精進研究內容，以及提供英語口語表達及海報準備之培訓，讓同學面對外國評審時，從容自信地展現自己的作品。」

獲得大會工程力學科二等獎的陳若雅同學表示：在ISEF這個充滿科學與文化交流碰撞的比賽，能獲得參賽和得獎的殊榮，讓同學們更堅持繼續邁向改變未來科技發展的步伐。

唐新惟同學解說參加生物醫學與健康科學競賽的作品。（楊淑雅提供）
唐新惟同學解說參加生物醫學與健康科學競賽的作品。（楊淑雅提供）
潘冠竹同學參加「細胞分子生物學科 」競賽。（楊淑雅提供）
潘冠竹同學參加「細胞分子生物學科 」競賽。（楊淑雅提供）

此次美國國際科展係首度在德州舉辦，選手們在比賽期間，多次受到達拉斯當地達福台商會熱情照料，增添溫馨感動。賽後科展團隊走訪德州各大城市知名人文自然景點，包括聖安東尼奧之鐘乳石泂、休士頓太空中心及自然科學博物館，及參訪奧斯汀德州大學及萊斯大學。在駐休士頓教育組特別安排下，與萊斯大學碩博學程院長Dr. Seiichi Matzuda及台灣學生會座談互動，為此次科展之旅劃下完美句點。

教育部 德州 休士頓

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