2童遊蕩街頭 家人6小時後才發現

休士頓 西區一條街上，17日(周三)上午出現兩名幼童在街上遊蕩，居民報警以後六個多小時才有人打電話報告小孩失蹤，家長的疏忽程度令人震驚，兩名小孩被送醫檢查後，警方把小孩交給兒童保護服務局CPS接管。

住在Sharpview街的伊莉莎白雷諾茲(Elizabeth Reynolds)指出，她在屋裡從錄像監視器看到有一個幼童站在她車庫門的前面，就走到戶外去查看，這時隔壁的鄰居又帶來一名幼童，兩人明顯是一對兄弟，身上都穿著長袖的睡衣，一個看起來大約兩歲，另一個大約是三歲，雷諾茲和她的鄰居都不認識這對小兄弟。

兩位鄰居給小孩飲料和餅乾，等了一會兒沒有人來找他們，雷諾茲就打電話報警。市警局的警員把兩名幼童送到德州 兒童醫院(Texas Children’s Hospital)去檢查，小孩被發現以後六個多小時，才終於有人打電話報告小孩失蹤，小孩的家離雷諾茲的家只差幾百呎的距離。

媒體拍到調查人員跟那戶人家的成人在前院交談，住戶看起來是淺膚色西語裔的人士。警方後來在官方推特 上發布訊息，指出這戶人家已經多次被德州兒童保護服務局出面干預，父母對孩子疏忽已成慣性，當天負責照顧小兄弟的人竟然大白天睡著了，日上三竿還沒醒過來。

警方表示，這對小兄弟在醫院檢查完畢後，暫時不會歸還給孩子的父母，將交由寄養家庭(foster home)照顧一段時間。