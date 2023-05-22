從政15年 華裔市長周建源榮退

羅復文（右）致贈金門特產給周源建（左）留念。（記者封昌明／攝影）

北德州艾迪森（Addison)市有史以來第一位華人 市長周建源，在榮任市長12年外加之前3年市議員任期，5月16日退休 ，駐休士頓 台北經文處處長羅復文18日晚應達福台商會之邀，專程搭機前往達拉斯參加歡送會，與周建源歡度退休後第一次的餐會，過程輕鬆愉快笑語不斷。

羅復文在致詞時表示，感謝周建源在去年的該市的國慶大會上邀請他在3萬多人面前，並且都是以主流社會人士為主的場面中發表演講，並介紹他是來自台灣的外交官，讓台灣的國際外交空間，因周建源的幫助再次獲得提升，他感念在心。

晚會由達福台商會會長王嘉玲主持，她在夫婿鍾開瑞的幫忙下，準備可口的蛋糕，並逐一邀請會員上台發表與周建源市過去的生活點滴，會員們也暢所欲言，葷素不拘的揭露當年周建源的事跡，逗得會員們哄堂大笑。

美福基金會董事長喻斌（右）與周建源（中）相見歡。（記者封昌明／攝影）

周建源表示，感謝大家的厚愛與支持，讓他有機會服務公職，他感到非常榮耀，退休後，他仍將管理他的五福樓餐廳，雖然他不必下廚，但仍協助太太林斯琦經營餐館生意，歡迎大家多多捧場。

目前擁有七位子女、八位孫子的周建源，退休後一刻也不得閒，第八位孫子昨天剛誕生，以後他將多花一點時間與家人相處，回顧15年來的從政經歷，當年在大家都不看好的情況下當選市議員，多年來在達福台商會及華人同胞的全力支持下順利下莊，他由衷感謝。

畢業於台灣中興大學合作經濟系，1979年赴美讀書的周建源，在阿迪森市經營餐廳逾20年。他於2002年第一次參選，就當選市議員，並在連任後於2005年轉換跑道改選市長，創下該市市長有史以來的最高得票數。