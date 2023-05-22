從政15年 華裔市長周建源榮退
北德州艾迪森（Addison)市有史以來第一位華人市長周建源，在榮任市長12年外加之前3年市議員任期，5月16日退休，駐休士頓台北經文處處長羅復文18日晚應達福台商會之邀，專程搭機前往達拉斯參加歡送會，與周建源歡度退休後第一次的餐會，過程輕鬆愉快笑語不斷。
羅復文在致詞時表示，感謝周建源在去年的該市的國慶大會上邀請他在3萬多人面前，並且都是以主流社會人士為主的場面中發表演講，並介紹他是來自台灣的外交官，讓台灣的國際外交空間，因周建源的幫助再次獲得提升，他感念在心。
晚會由達福台商會會長王嘉玲主持，她在夫婿鍾開瑞的幫忙下，準備可口的蛋糕，並逐一邀請會員上台發表與周建源市過去的生活點滴，會員們也暢所欲言，葷素不拘的揭露當年周建源的事跡，逗得會員們哄堂大笑。
周建源表示，感謝大家的厚愛與支持，讓他有機會服務公職，他感到非常榮耀，退休後，他仍將管理他的五福樓餐廳，雖然他不必下廚，但仍協助太太林斯琦經營餐館生意，歡迎大家多多捧場。
目前擁有七位子女、八位孫子的周建源，退休後一刻也不得閒，第八位孫子昨天剛誕生，以後他將多花一點時間與家人相處，回顧15年來的從政經歷，當年在大家都不看好的情況下當選市議員，多年來在達福台商會及華人同胞的全力支持下順利下莊，他由衷感謝。
畢業於台灣中興大學合作經濟系，1979年赴美讀書的周建源，在阿迪森市經營餐廳逾20年。他於2002年第一次參選，就當選市議員，並在連任後於2005年轉換跑道改選市長，創下該市市長有史以來的最高得票數。
遠從休士頓前來祝賀的美福基金會董事長喻斌表示對達福台商會的支持，當場捐出1000元給該會，供該會當作會務基金，並盛讚周建源市長任內的諸多貢獻，讓他們敬佩不已，期待日後能與達福台商會有合作的機會。
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