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無證移民湧歐美 學者：世界性現象

記者楊青／綜合報導
佛羅里達大學政治學助理教授Andrew Rosenberg。（視訊會議截圖）
佛羅里達大學政治學助理教授Andrew Rosenberg。（視訊會議截圖）

加州少數族裔媒體19日舉辦主題「危機加劇，全球移民付出代價」的討論會，與會的學者專家對大量湧向歐美國家的無證移民傾向同情，但這些無證移民遭當地居民抵制以及政府不願接納。

移民政策研究所國際項目高級政策分析師Susan Fratzke、佛羅里達大學政治學助理教授，《不良移民：為什麼種族主義在國際移民中持續存在》一書作者Andrew Rosenberg、氣候難民創始人兼執行董事Amali Tower、柏克萊加大研究所全球正義項目政策分析師Hossein Ayazi等參加當天討論。

加州大學柏克萊研究所全球正義項目政策分析師Hossein Ayazi。（視訊會議...
加州大學柏克萊研究所全球正義項目政策分析師Hossein Ayazi。（視訊會議截圖）

與會者認為，越來越多的移民逃離極端天氣、極度貧困和日益增長的獨裁統治，導致世界性的難民現象，大量的無證移民湧向美國和歐洲，而不僅僅是美國單獨面臨的問題。

但於此同時，歐洲和大部分西方國家正日益興起民粹主義和本土主義運動，加強邊境保護，拒絕大量無證移民湧入。雙方的衝突和危機升高。

移民政策研究所國際項目高級政策分析師Susan Fratzke。（視訊會議截圖）
移民政策研究所國際項目高級政策分析師Susan Fratzke。（視訊會議截圖）

Fratzke表示，目前美國南部邊境湧現大量無證移民，但這種情況在歐洲西方國家同樣出現，很多人被迫離開故土，但在尋求進入其他國家時不被歡迎。去年，歐洲各國接到要求政治庇護的申請高達100萬份，其中哥倫比亞、敘利亞以及烏克蘭的數量最大。

她表示，歐洲上一次的難民危機高峰是在2015到2016年，中東地區大批民眾因為國內危機而離開家鄉想要進入歐洲。近年的難民危機不亞於七年前，包括土耳其目前也接受大量來自敘利亞等地的難民，蘇丹上周由於國內的武力衝突，多達200至於300萬的難民離開故土尋求去處。

與會專家指出，過去十年，數十萬的委内瑞拉人背井離鄉，大多數人前往美國和哥倫比亞，幾年更多人從哥倫比亞再次進入美國。人們流離失所原因不僅是戰爭和衝突，還有氣候變遷，以及新冠疫情後時代，經濟衰退，通脹衝擊，都加劇了難民的全球性流動。人們不僅前往鄰國，也在全球尋求移民目的地。目前，每天超過30萬人跨越巴拿馬，來到墨西哥和美國，很多人的最終目的地是美國。

過去幾個月，通過美墨邊境的人，不僅是來自墨西哥，很多來自海地、委內瑞拉和哥倫比亞，也有阿富汗、中國、印度和俄羅斯的難民。

氣候難民創始人兼執行董事Amali Tower。（視訊會議截圖）
氣候難民創始人兼執行董事Amali Tower。（視訊會議截圖）

Tower認為，現在移民潮遭到當地居民反彈的重要原因是走非法途徑，帶來了難民遷移過程中的不安全因素。

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