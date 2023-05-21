我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

殺豬盤新花樣…微信平台鎖定華人 騙你投資iPhone

記者劉先進／綜合報導
聯邦貿易委員會提醒民眾，小心微信平台的投資騙局。（記者劉先進／翻攝）
聯邦貿易委員會提醒民眾，小心微信平台的投資騙局。（記者劉先進／翻攝）

社交媒體上針對華人的殺豬盤騙局又有新花樣。聯邦貿易委員會（FTC）18日專門發文提醒這種騙局。文中指出，有人在微信平台上鼓吹人們「投資」五花八門的居家用品和電子產品。

民眾為了投資，同意預付較零售價多出三倍的價格，購買iPhone、筆電和家具等商品。對方承諾在1到3個月內，便可獲20%到40%的報酬率。但實際是騙局，總共從華人社區騙走數百萬資金。

本報此前已多次獨家報導針對華人或亞裔的殺豬盤騙局。騙子透過微信、LINE、臉書、Instagram或WhatsApp等社媒，與華人相識，有時是交朋友，有時是網戀，然後再宣傳比特幣等在線投資機會。一些華人聽信，在網絡開帳戶後，最初投資都有回報，在帳戶上也有體現；但等加大籌碼後，投入的資金便石沉大海，受害者損失慘重，動輒數十萬。

聯邦貿易委員會和少數族裔媒體服務此前曾在舊金山舉行「針對亞裔社區的詐騙」的討論會...
聯邦貿易委員會和少數族裔媒體服務此前曾在舊金山舉行「針對亞裔社區的詐騙」的討論會。（記者劉先進／攝影）

聯邦貿易委員會和少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）此前舉行「針對亞裔社區的詐騙」討論會。在舊金山居住30年的日裔老人岩崎（Katsumi Iwasaki）說，一英俊男子在網上和他「熱戀」，聲稱因救某個將軍家人被獎勵大批金子，不知如何存放，可以郵寄過來，但需要郵費、保險和稅費等，總計騙走他畢生積蓄40萬。

聯邦貿易委員會表示，在微信上，有人短時間內密集出現並發表文章，鼓吹人們「投資」各式各樣的居家用品和電子產品，並承諾在1到3個月內，可獲得20%到40%的報酬率。詐騙者使用微信群，編造自己成功賺錢的投資人照片及故事，大肆宣傳這些投資機會。有人為了投資，同意預付較零售價多出三倍的價格，購買iPhone、筆電和家具等商品。詐騙者則保證投資人會在1到3個月內收回成本，並表示為表達謝意，投資人可以免費持有這些產品。

詐騙者起初會將產品出貨且付款給部分投資人，導致人們身陷騙局而投入更多資金。「實際上根本沒有投資，這些騙子支付的金額，不過是從新進投資人手上騙取的九牛一毛，全是彌天大謊。詐騙者為了取信對方，常會利用彼此的共通點，像是共同的語言或文化。他們善用這些關係，竭力鼓吹不容錯過的投資騙局。」

聯邦貿易委員會說，這種投資騙局在微信上掀起風暴，騙走華人社區數百萬資金。該委員會提醒廣大華人，別相信保證讓人賺錢、得到一大筆資金、或是賺到保證報酬的承諾。沒有人能保證龐大財富唾手可得、卻毫無風險。會這樣說的正是詐騙者。「至於親身作證大賺一筆的成功人士或照片呢？這些都很容易偽造。」

委員會說，請微信群組管理員移除推銷投資的成員。為防詐騙，也可移除提供建議或「幫忙」進行投資的任何人。華人在投資前先調查清楚。可將公司名稱或人名連同「評價」、「騙人」或「投訴」等關鍵詞在網路上搜尋。找出投資如何運作及自己的資金走向。

投資 華人 詐騙

上一則

無證移民湧歐美 學者：世界性現象

延伸閱讀

ChatGPT智慧手機App 美iPhone用戶先享 Android版要等

ChatGPT智慧手機App 美iPhone用戶先享 Android版要等
華人殺豬盤新招 「微信投資」誆高獲利 受騙數百萬

華人殺豬盤新招 「微信投資」誆高獲利 受騙數百萬
安卓粉跳槽iPhone比率創新高 一代神機當年「狂吸21%」

安卓粉跳槽iPhone比率創新高 一代神機當年「狂吸21%」
華人殺豬盤新騙局：微信投資 iPhone 40%回報

華人殺豬盤新騙局：微信投資 iPhone 40%回報
微軟電腦開放蘋果iPhone「iMessage」了 Win10、Win11都能用

微軟電腦開放蘋果iPhone「iMessage」了 Win10、Win11都能用
蘋果推出新功能 iPhone花15分鐘就能模仿你的聲音

蘋果推出新功能 iPhone花15分鐘就能模仿你的聲音

熱門新聞

與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

2023-05-16 17:58
29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
新澤西州薩默塞特郡的這棟民宅上市三天就收到44起報價，其中42件高於屋主的要價。(取材自Coldwell Banker官網)

新州房市仍熱 50萬元4臥住宅掛牌3天 42人加價搶房

2023-05-13 13:00
德州和平統一促進會理事長鄭長祥（右）、會長劉志恆日前聯袂參加抗議SB147號法案遊行時的合影。 （記者封昌明／攝影）

德州和統會前理事長梁成運被控罪 現任：不打算聲援

2023-05-15 17:44

新州1屋上市120人競標 出價已較屋主訂價多20萬元

2023-05-18 15:05

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾