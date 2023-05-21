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休士頓港90分鐘航行之旅 免費預約

編譯林思牧／綜合報導
休士頓港提供一個免費的90分鐘航行之旅。(Sam Houston Boat Tour網頁)
休士頓港提供一個免費的90分鐘航行之旅。(Sam Houston Boat Tour網頁)

很多休士頓市民不知道休士頓港提供一個免費的90分鐘航行之旅，暑假即將到來，家長可以在6月1日或7月1日給全家預約這個航海教育旅行。

「山姆休士頓船航之旅」（Sam Houston Boat Tour）是從1958年7月30日開始的，是市政府提供觀光客了解休士頓船運航道（Houston Ship Channel）的公眾教育旅程。95呎長的山姆休士頓號（M/V Sam Houston）可以乘坐大約100人，船艙中有空調和舒適的座位，可以憑窗眺望海景，遊客也可以選擇到甲板上去看海景。

要參加這個旅程一定要先預約，根據porthouston.com/community/port-tours的資訊，預約只有在每月1日可做，最多可預約30天之後的旅行，讀者最好先到網站上瀏覽一番，把預約的步驟搞清楚，到時候可以很快的得到座位。

網站上提到，休士頓港是全世界最繁忙、最多元化的港口之一，對南德州地區的經濟有極重要的貢獻，船運航道有52哩長，在這段航程上遊客可以看到許多貨櫃輪在進港或離港的階段，也有許多艘貨輪停靠在碼頭上，重型機械正在忙碌的卸櫃與裝櫃，有條不紊的進行業務，整段航程上都有導遊解說。

上船之前有幾點提示：用7300 Clinton Drive, Houston, TX 77020作為GPS導航的目的地，停車場上車位相當多。背包、大的手提包是不准帶上船的，小包可能會被搜查，食物和飲料都不能帶上船，但船上給每名遊客提供一份飲料。夏季期間等候上船時天氣可能很炎熱，最好帶瓶裝水解渴，但上船之前要把瓶裝水丟棄。

不滿12歲的兒童需要有成人伴隨，每名成人最多可帶四名不滿12歲的兒童。年滿18歲的人必須出示政府發給的有照片身份證件才能進入港區，有預約的人士最好在出發時間前30分鐘就抵達登船處。

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