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喜愛社交平台分享 小心騙徒盯上你

編譯胡立宗／綜合報導
個資詐騙越來越猖獗。（取自KCAL電視台）
個資詐騙越來越猖獗。（取自KCAL電視台）

The Identity Theft Resource Center指出，社交平台的使用者越來越多，不經意公開的個人資訊也越來越多，不論是最近你去了哪裡吃飯，你和誰見了面，還有你家的貓狗是否生了病，這些都可以成為詐騙犯誘你入圈套的最佳素材。

因此專家Eva Valasquez指出，這些歹徒不會大張旗鼓地說「我就是看準了你的錢」，往往宣稱一切都是自願，但是就算是慈善捐款，也有可能造假。因此最好的辦法就是「停看聽」，電郵、簡訊、電話只要是來自陌生人的，都不要立刻動作，而是先去查證，問問銀行、慈善機構或相關單位是否屬實。

資料外洩也成為歹徒取信的工具，當對方順暢地說出你的銀行帳號，你很有可能就會相信對方真的是銀行行員，但這時應該做的是請對方給你一個能夠回撥的電話，或是直接打1-800的服務電話。

聯邦消費者金融保護局（CFPB）指出，募款詐騙通常在假期期間大量增加，暴風雪、野火、地震發生後也會暴增。因此，民眾在這些時間必須特別注意募款通知，尤其是那些宣稱你已經承諾過但你根本不記得有答應過的。這時也該「停看聽」，一切等核實後再說。

多數的詐騙是竊取帳號，IRS的帳號最常被竊的聯邦帳號，占84%；金融機構的存款帳號占46%；社交平台的帳號占81%。州政府相關的帳號則是失業給付占57%，車管局（DMV）占25%。

詐騙 車管局 暴風雪

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