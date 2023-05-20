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每周363輛 休士頓竊車案大增

編譯胡立宗／綜合報導
休士頓被竊車款的前十大名單。（取自ABC）
休士頓被竊車款的前十大名單。（取自ABC）

ABC13 Neighborhood Safety Tracker的統計顯示，休士頓地區在過去12個月內的汽車竊案較前四年平均增加了20.8%，每周平均有363台車遭竊。

並且自2022年開始，Kia與Hyundai的舊車款成為竊賊最愛的前十大，單是2023年4月就有2款Kia與3款Hyundai進入前十大，其中包括72台Hyundai Elantras，51台Hyundai Sonatas，38輛Kia Optima與30輛Souls。

休士頓警局表示，這些竊賊鎖定Kia與Hyundai的舊車款不是為了轉手賺錢，也不是為了偷零件，他們是因為這些車款好偷，所以偷來幹其他壞事。此外，TikTok平台上的「Kia Boys」也助長了偷車聲勢，他們的影片教人如何以USB線發動Kia與Hyundai的特定車款，以便偷偷開走汽車。

休士頓一名治療師Paris Henry最近就因為在TikTok上分享了愛車被偷的影片，而成為另類網紅。但是住在凱蒂（Katy）的她一點都不想因為這件倒楣事成為網紅，她說她的工作就是到家家戶戶拜訪、輔導青少年，2017年款的Kia被偷對她來說一點都不好。她的車子沒有保險，最後找到時窗戶被砸破，車胎也沒氣了。歹徒做案的手法就跟「Kia Boys」教的一樣。

休士頓警局車輛竊組的巡佐Tracy Hicks說，TikTok的偷車影片帶動了一堆15、16歲的模仿犯，他們偷車根本沒甚麼目的，就是拍下偷車過程，然後將搞爛車子，或是故意去撞其他車的影片貼到TikTok上。但是對Paris Henry這樣的受害者來說，青少年的胡搞瞎搞只會給其他人帶來麻煩，之所以會在TikTok貼文，就是要讓模仿犯們知道，偷車是必須付出代價的。

休士頓警局則呼籲，Kia與Hyundai的車主上車廠網站，瞭解如何防竊。Kia為https://ksupport.kiausa.com/ConsumerAffairs/SWLD，Hyundai為https://www.hyundaiantitheft.com/#eligibility。

Hyundai 休士頓 TikTok

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