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德州機場測試人臉識別技術

編譯陳盈霖／綜合外電報導
TSA身份管理能力經理林傑森（Jason Lim，左，譯音）向媒體展示新的機場人臉識別技術。（美聯社）
TSA身份管理能力經理林傑森（Jason Lim，左，譯音）向媒體展示新的機場人臉識別技術。（美聯社）

NBC 4電視台報導，聯邦運輸安全管理局（TSA）正在包括德州在內的全國多個機場，進行面部識別技術試點計畫，以評估人臉識別技術在機場使用情況。

日前於巴爾的摩-華盛頓國際古德馬歇爾機場（Baltimore-Washington International Thurgood Marshall Airport），TSA身份管理能力經理林傑森（Jason Lim，譯音）向媒體展示該計畫，他說，該技術是希望幫助警方真正確定「你是誰」。

這項努力是在使用各種形式的技術加強安全和簡化程序的情況下做出。

目前這項人臉識別技術用於16個機場，包括洛杉磯國際機場，及聖荷西、波士頓、達拉斯、邁阿密、鳳凰城、華府特區雷根國家機場、亞特蘭大、丹佛、底特律、拉斯維加斯、奧蘭多、鹽湖城和密西西比州格爾夫波特（Gulfport-Biloxi）和傑克森等機場。然並非每個TSA檢查站都有，因此，不是每位經過這些機場的旅客都會碰到該技術。

旅客將駕照或護照放入讀卡槽，看著iPad大小螢幕上的攝像頭，攝影機捕捉他們圖像，將其與ID進行比對。該技術既可檢查乘客與他們出示的身分證明相符，也能確保證件的真實性。

一個小標誌提醒旅客，他們的照片將作為試營運的一部分被拍攝，但他們可選擇退出。它還包括一個二維碼（QR code），以提供更多訊息。

批評者對人臉識別技術存在偏見，也擔憂是否會對想退出拍攝的乘客造成影響。

自人臉識別技術推出以來，該試點計畫受到部分民選官員和隱私倡導者審查。在2月給TSA一封信中，五名參議員（四位民主黨，一位獨立黨派人士）要求TSA停止該計畫，表示「政府加強對美國人生物識別監控，對公民自由和隱私權構成威脅。」

林傑森則表示，由於目前尚在評估階段，因此在有限的情況下會收集一些數據，並與國土安全部科學技術單位共享。TSA表示，數據會在24個月後刪除。

他並強調，攝影機鏡頭只有在有人將身分證放入時才會打開，不會隨機收集機場人員圖像，也可讓乘客控制是否想使用它。

洛杉磯國際機場 人臉識別 隱私

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