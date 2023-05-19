休士頓華人愛心組織5月20日啟動大會

休士頓華人愛心組織 (C.A.R.E)將在休士頓華僑文教服務中心舉辦啟動大會。 （洪良冰提供）

休士頓華人 愛心組織 (C.A.R.E)將於5月20日（周六）上午10時於休士頓華僑文教服務中心啟動大會，將介紹2023支持的Rodriguez小學以及今年屆滿30周年的愛心組織。

該活動也會提供愛心劵認購、7月1日愛心園遊會的攤位認捐和8月25日、26日在Rodriguez小學捐助書包文具的活動。受捐助的Rodriguez小學也會派代表與會並進行表演。希望各社團僑界先進能派代表參加並對今年的活動提供意見，讓募款順利進行。

休士頓華人愛心組織今年由洪良冰接任會長 ，洪良冰曾經是休士頓中華保健中心會長，美南大專院校聯合校友會會長及世華工商婦女企管協會美南分會的會長，目前是中華民國 僑委會美南地區僑務顧問。今年的理監事團隊成員：各部門副會長有黃泰生（業務推展），辜千慈（會員服務），劉揚威（節目策劃）及蔡宗霖（公關通訊），網站管理為劉昕前會長，編史長為黃登陸前會長，秘書Maria，財務李素涵及財務助理Christina Lai，林琬真前會長及劉慧前會長接任顧問，理事成員有李正揚前會長，胡小蓮，李莉穎，簡伶倫。

愛心組織每年都會捐助書包文具給貧困小學生，2022年捐出600多份給休士頓Elmore 小學，2022年底捐午餐給貧困家庭，都是善心人士及所有會員的不斷支持努力才能每年持續下去做愛心。

敬請各界人士踴躍參與支持支援愛心組織，若願意捐款或有任何問題或願意做義工的朋友，請電話會長洪良冰832-818-6688或業務推展副會長黃泰生832-788-5885。