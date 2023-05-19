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詐領PPP紓困金 休士頓8人遭重判

編譯林思牧／綜合報導
休士頓地區至少八人因詐取「薪資保障計畫」遭聯邦機構究辦。（聯邦司法部網頁）
休士頓地區至少八人因詐取「薪資保障計畫」遭聯邦機構究辦。（聯邦司法部網頁）

新冠疫情期間，休士頓地區至少八人因詐取「薪資保障計畫」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)紓困金遭到起訴。

　2020年3月疫情大爆發以後，許多企業面臨財務窘境，如果企業大批裁員造成民不聊生，國家會陷入經濟大蕭條，後果不堪設想，因此國會通過CARES法案，斥資9530億元給企業紓困，業主向小企業管理局SBA申請「薪資保障計畫」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)紓困金好給員工發薪。

　不法之徒豈會放過這個機會？休士頓的李普萊斯三世(Lee Price III)是最早被政府作為殺雞儆猴之例者，他以需要經費維繫建築與供應生意(construction & logistic business)，取得大筆經費後毫不掩飾的揮霍，譬如上脫衣舞場(strip club)一次花掉2000元，還買了一輛藍寶堅尼烏魯斯超跑(Lamborghini Urus)，但他享受非法國難財沒幾天，就在2020年8月遭起訴，最後被判處10年監禁，如今29歲的他還在聯邦監獄裡吃牢飯。

　PPP計畫的放款在2021年5月31日正式結束，國稅局IRS和聯邦執法單位開始較詳細的審查案件，接著聯邦執法單位起訴休士頓市民史考特戴維斯(Scott Davis)，認為他從PPP計畫騙到330萬元，部份的錢花在僱請私人噴射機(private jet)，買了一輛2020年份凱迪拉克Escalade豪華休旅車、一輛2021年份GMC Sierra、一顆5.58克拉鑽石、一顆2.6克拉鑽石，並在休士頓地區購置了兩棟房產。現年47歲的戴維斯後來被判處將近9年的監禁。

　另外還有至少6名休士頓人因為騙取大額PPP經費被判處相當長的刑期，這些人還必須償還騙到的錢。

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