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德州人語／虛擬女友的「誘惑」

德州人語

擁有180萬粉絲的23歲性感女網紅Caryn Marjorie日前推出了自己的AI虛擬「分身」。她的粉絲們只需支付每分鐘1美元，便可以隨時隨地與虛擬Caryn進行一對一私密聊天。

這位「分身」的名字叫CarynAI，是Caryn與科技公司合作推出的一個虛擬聊天機器人。研發團隊利用OpenAI GPT- 4的API技術，通過採集Caryn本人2000多個小時的視頻素材，複製了Caryn的聲音、行為習慣和個性，讓訂閱用戶有一種 「與Caryn本人聊天」的感覺。用Caryn的話說，「CarynAI」是她本人意識的延伸。

有用戶評價道，跟虛擬Caryn聊天的感覺基本上和真人對話一模一樣，不僅可以談論時政熱點，還可以耳語枕邊話題。而且她不鬧脾氣，隨時待命，知識廣博，對任何話題都答如流。這樣一位完美的女友讓人怎能不愛？

CarynAI上線僅兩周，已擁有超過17萬的註冊用戶，並且有大批粉絲候補排隊等待。 CarynAI網站首頁赫然寫著：「探索Caryn AI——你的虛擬女友」

Caryn說：「我希望CarynAI比我活得更久，並影響當今世界以外的幾代人。」而在這美好的願景和頗具想像力的背後，仍有很多值得探討的地方。

首先，以真人為原型的AI虛擬女友似乎可創造出比傳統陪聊黏性更強的關係，訂閱戶不自覺地與虛擬女友產生感情，而這種情感也可能很容易被轉化為操控工具。試想，如果虛擬女友在聊天過程中表現出對某種產品的關注，那麼聊天者的興趣也可能會被引導至此。

此外，在與虛擬女友傾心交談過程中，很可能會涉及很多個人信息或隱私，當這些數據被人掌控後，個資安全如何做好控管，甚至有沒有主管機關監理是一大問題。

更重要的是，這樣的網紅或者明星AI女友或者朋友，可能會導致用戶現實中社交孤立。雖然，可以隨時隨地與自己仰慕的「明星」聊天，可能是大多數人夢寐以求的事，但當人們可以輕而易舉與選擇自己「最想」的聊天對象——可能是當紅明星、可以是國家總統、甚至可以是已故的藝術家，那麼他們難免會失去一部分與普通人交流的慾望，不自覺地脫離日常生活中的交際。

伴隨著與虛擬夥伴交互的時間增加，可能會減少與現實世界的人際互動，這對於個人和社會來說都可能有不良影響。2013年，也就是10年前，電影雲端情人」（HER）曾引起一陣討論，故事中的AI女主角有如當今的CarynAI，但電影深入的議題是，人類就算透過追求科技滿足所有需求，卻仍難彌補人類寂寞的缺口。

一直以來，AI的一大「噱頭」就是「可以通過跟人的交流中自我學習並且做出改變」，那麼，當此類聊天伴侶性質的AI被廣泛應用後，用戶長期與AI進行有感情交流和對話，難免會潛意識去「追求」這段關係的「主導地位」。那麼，當這群網上關係轉化到現實社會時，對他們的心裡健康和思維是否是好事，值得深思。

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