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華興中文學校 舉辦兒童歌謠表演

【達拉斯訊】
鄭凱文同學眼表演。（孟敏寬提供）
鄭凱文同學眼表演。（孟敏寬提供）

華興中文學校為培養幼童對童詩認識，及有效開發幼童智力，並培養孩子的表達能力與組織能力，特於5月14日下午4時，在Jasper高中，舉行每年一次的兒童謠表演，該表演內容以唐詩背誦、兒歌唱遊為主。

兒童歌謠表演，是由華興中文學校幼稚園的小朋友與會話班的同學們全力演出，華興希望推廣中文語言的同時，也可培養幼兒對中國詩詞認識及學習興趣。這是針對幼童與第二語言學習者對語言學習後的另一種提升。

今年在兒童歌謠表演之前，學校特別安排了古箏表演，這是由華興學生鄭凱文與鄭凱信兩兄弟共同表演，他們演出精湛深獲好評，尤其是哥哥鄭凱文，在第二首演奏時，是將雙眼蒙上，憑著5年的學習經驗，只見指尖在21根弦上跳躍，聽那國樂之風，餘音繞梁，不絕於耳。

此次會話班一起參與了兒童歌謠表演，他們雖然説著生硬的中文，但是每一首歌，每一句詩詞，都是這一年學習的成果，他們勇於表現的將一年中所學習的中文語句和大家分享，不僅感動了我們，也給他們自己帶來了更大的信心。華興中文學校將繼續努力不懈地推廣海外中文，傳承中華文化。

華興中文學校聯絡人：孟敏寬校長469-789-6858，牟立平主任(數學) 214-886-3593，陳次蘊主任(中文)214-282-4518，王麗貞老師(文書)469-879-6972 。

華興中文學校董事長牟呈華（右七）、校長孟敏寬與老師們合影。（孟敏寬提供）
華興中文學校董事長牟呈華（右七）、校長孟敏寬與老師們合影。（孟敏寬提供）
會話班學生朗讀。（孟敏寬提供）
會話班學生朗讀。（孟敏寬提供）
幼稚園班表演情形。 （孟敏寬提供）
幼稚園班表演情形。 （孟敏寬提供）
學生家長參與踴躍。（孟敏寬提供）
學生家長參與踴躍。（孟敏寬提供）

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