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恐洩露個資 人工智能處理病歷尚有長路

編譯廖宜怡╱綜合報導
許多醫療院所已引進人工智慧系統，但要實際看病還需要一段時間。（Getty Images）
許多醫療院所已引進人工智慧系統，但要實際看病還需要一段時間。（Getty Images）

推動將最新生成式人工智慧（generative AI）引進醫療領域的公司愈來愈多，包括科技巨頭Google和微軟、電子病歷大企業Epic和Oracle Cerner，還有其他許多初創公司。

在假設人工智慧可以避免出現「幻覺」（hallucinating）、洩露病患個人資料的前提下，這些公司希望他們的人工智慧可以為醫師做筆記，並提供意見給醫師。

加州史克里普斯轉化醫學研究院（Scripps Research Translational Institute）院長托波（Eric Topol）說：「這些正在發生的事情非常令人興奮，人工智慧的能力最終將會產生非常顯著的影響。」

和許多觀察人士一樣，托波想知道，人工智慧會造成多少問題，好比洩露病患個資，以及這種情況發生的頻率。

這些令人憂慮的問題促使1000多名科技領導人在3月時聯署公開信，呼籲科技公司在能夠確認人工智慧的影響會是積極的、風險是可控制的之前，暫停開發這項先進的技術。即使如此，部分科技領導人仍持續向人工智慧界投注更多資金。

這場人工智慧狂潮於2022年12月由微軟支持的OpenAI及其旗艦產品ChatGPT引爆。根據華爾街日報報導，微軟提供了新一輪100億元資金給OpenAI，後者正在將其技術授權給微軟等企業，並提供消費者訂閱服務。其他初創公司則正在考慮出售其人工智慧產本副本或其他產品給醫院或病患。

醫療界很少有人覺得這種最新形式的人工智慧會搶走他們的飯碗，那些看好人工智慧前景的人認為，這項科技會讓他們某些工作變得更容易。

精神科醫師阿祖比（Eric Arzubi）說：「病歷管理十分重要，如果沒有正確記錄，就會產生問題。」他認為人工智慧可能有助減輕這些負擔。

根據他的實驗，人工智慧生成的病歷摘要是可靠的，儘管還需要一些編輯，但收穫還是很可觀。他表示，有了人工智慧，他再也不必擔心做筆記的問題，可以專心與病患交談，還可節省許多時間。

不過，有人指出，人工智慧目前有其局限性。

臨床醫師薩維爾（Joshua Tamayo-Sarver）表示，為了解人工智慧系統的能力，他在急診室將虛構的病患情況輸入一個系統，結果發現系統未能指出一些危及生命的狀況。

此外，人工智慧還有會編造聽起來十分有說服力的訊息，以及可能洩露病患個人隱私的問題，這些都有待解決。

人工智慧 微軟 AI

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