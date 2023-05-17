我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

遭12歲男童掃射 32歲漢堡店員亡

編譯林思牧／綜合報導
與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童，涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）
與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童，涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

德州福和市南邊郊區的基恩市(Keene)，一名12歲男孩拿出衝鋒槍向Sonic漢堡店的員工掃射，那名32歲的員工傷重身亡，警方已將那位男孩與載他的駕駛人逮捕並控以謀殺罪名。

基恩市位於詹森縣(Johnson County)，縣警局指出13日(周六)晚間，20歲男子戈梅茲(Angel Gomez)開車帶著12歲的男孩到Sonic快餐店，後來戈梅茲在停車場上鬧事，32歲店員戴維斯(Matthew Davis)出面企圖制止，兩人發生激烈爭吵，接著雙方發生肢體衝突，在停車場上演出全武行。

這時坐在右前方乘客座的男孩拿出車上的AR類型步槍，向戴維斯連開至少六槍，戴維斯身上多處中彈倒臥在血泊中。警方到達出事現場時大約是9時40分，戈梅茲已經載著那名男孩逃離，警察召請直升機把戴維斯送到醫院急救，但他仍因傷重身亡。

戈梅茲後來開車回到出事地點，警察將他逮捕並控以謀殺罪名，戈梅茲供出那位男孩所在的地點，警方到河景市(Rio Vista)將他逮捕歸案，那裡離出事地點約15哩，男孩也被控謀殺罪名，但警方依法不能公布未成年嫌犯的身分。

同日在達拉斯，39歲的母親莫雷諾(Anna Moreno)開車載著18歲的女兒羅德里格茲(Amy Rodriguez)，要去瑪斯特司購物中心(Bruton Masters Shopping Center)取畢業舞會的禮服，突然車子旁邊發出巨大的槍響，原來是兩輛車上的人在駁火互射，女兒叫媽媽繼續開不要停，但媽媽指著自己的脖子，從嘴型辨認是想說「我沒辦法呼吸」。

接著車子失控撞上路邊，女兒驚慌向路人求救，法茲(Jacob Faz)在槍擊發生時正好開在母女車子後方，他和妻子停下車想給傷者做CPR，但他說已經測不到脈搏也測不到呼吸，急救人員到達時宣告莫雷諾已經身亡。以德州槍械法規之鬆散，這類胡射事件何時能了？

警察 德州 槍擊

上一則

伊州寵物誤食大麻中毒病例 近6年暴增448%

下一則

42卷失效後 艾伯特續送無證客至華府

延伸閱讀

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
NBA／沒霍華德怎麼守約柯奇 湖人主帥：到他家綁架他

NBA／沒霍華德怎麼守約柯奇 湖人主帥：到他家綁架他
台籃壇首位歸化球星戴維斯 涉違家暴保護令交保

台籃壇首位歸化球星戴維斯 涉違家暴保護令交保
NBA／湖人主場關門戰迎捷報 戴維斯「沒不上場的理由」

NBA／湖人主場關門戰迎捷報 戴維斯「沒不上場的理由」
NBA／戴維斯坐輪椅離場 明顯腦震盪 G6出賽成疑

NBA／戴維斯坐輪椅離場 明顯腦震盪 G6出賽成疑
NBA／湖人戴維斯頭部遭魯尼重擊 坐輪椅離開球場

NBA／湖人戴維斯頭部遭魯尼重擊 坐輪椅離開球場

熱門新聞

與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

2023-05-16 17:58
新澤西州薩默塞特郡的這棟民宅上市三天就收到44起報價，其中42件高於屋主的要價。(取材自Coldwell Banker官網)

新州房市仍熱 50萬元4臥住宅掛牌3天 42人加價搶房

2023-05-13 13:00
被控殺害兩名親生子女和第五任丈夫前妻的49歲愛達荷州女子洛莉·瓦洛戴貝爾(中)，聆聽宣判時雙手抱胸，面無表情。(美聯社)

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

2023-05-12 21:46
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
德州和平統一促進會理事長鄭長祥（右）、會長劉志恆日前聯袂參加抗議SB147號法案遊行時的合影。 （記者封昌明／攝影）

德州和統會前理事長梁成運被控罪 現任：不打算聲援

2023-05-15 17:44
一隻鵝定居車禍發生地旁，居民為牠圍起黃線。(記者王明心╱攝影)

同伴遭撞死 北卡兩鵝不離棄

2023-05-12 02:11

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛