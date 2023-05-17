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休士頓海外青年文化大使培訓 招生

休士頓訊

2023年「海外青年文化大使新生培訓班」休士頓場次將於7月21日至23日在休士頓僑教中心舉行，結訓學員將成為青年文化大使，加入FASCA組織 (Formosa Association Student Culture Ambassador)北美華裔大家庭會員，歡迎14歲至18歲美南地區華裔青少年踴躍報名參加。

僑委會「海外青年文化大使FASCA」是專為海外華裔青少年所設立，以培養傑出優秀北美華裔二代、三代青年為目標；FASCA新生培訓課程以「領導、服務、文化、傳承」四大核心精神作為主軸，透過專業講師的課程設計及活動引導，提供華裔子弟一個認識台灣、瞭解台美文化、激發領導與實踐能力的機會。三天密集培訓後，結訓學員將自動成為青年文化大使，由諮詢導師帶領持續進行全年度培力活動，安排學員參與僑社服務、文化導覽，培育青少年的文化涵養及領導長才，提升未來在學業與事業上的發展潛能。學員服務時數累積超過100小時，還可協助申請「美國總統志工服務獎」，使升學之路更具優勢。

本年為免費培訓課程，休士頓場次尚有名額，歡迎美南華裔青少年趕快來報名!

活動報名網址:https://wceo.regfox.com/2023fasca，活動地點:休士頓華僑文教服務中心(10303 Westoffice Drive, Houston, TX 77042)，聯絡方式:李先蓉Chery Lee，電話:713-789-4995#106，email:[email protected]

華裔 休士頓 升學

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