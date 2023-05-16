自家水管爆裂 75歲婦用雨水當自來水2年

休士頓市府人員前往查看婦人佩尼亞用水桶儲雨水的情況。(ABC13)

休士頓 的自來水系統最近問題叢生，包括市區各處還有幾百處輸水管漏水待修，炎炎夏日即將到來，輸水管膨脹漏水的情況只會惡化，而且修理之時住戶與商家會斷水半天，造成許多不便與損失。

5月3日那天，比松聶街(Bissonnet Street)與衛斯理安街(Weslayan Street)交口處開始漏水，市政府安排5月17日(周三)進行修理工程，克里蒂餐廳(Kriti Kitchen)就在這個十字路口邊，業主瑪莉庫克 利斯(Mary Cuclis)收到市府的通知以後相當不悅，沒有自來水餐廳無法運作，她準備那天不做生意，平白損失一天的收入。

但11日那天清早漏水情況惡化，媒體拍到的視頻上大量的水從路面之下湧出，市府只好立即修理，幾個小時之後完工，沒有影響到克里蒂餐廳當天的營業，17日也不用停水，讓業主感到意外的驚喜。

市府指出，上個冬季發生酷寒結冰的情況，很多輸水管被凍裂，在1月20日那天待修的漏水有超過1000處，公共工程處(public works department)幾個月來努力搶修，到5月5日那天只剩207處。副處長麥可強森(Michael Johnson)指出，該單位的目標是不要有50處以上的待修破口。

工程專家指出，休士頓的輸水管面臨雙重威脅，冬天太冷的時候水管會凍裂，夏天太熱時水管會膨脹爆裂，酷暑時節將至，因此輸水管破裂的頻率會大幅上升。市府指出，民眾看到漏水的情況，應該盡早向市府報案。

住在休士頓中心區附近的75歲婦人佩尼亞(Angelica Pena)，兩年前從公共輸水管連到自家的管路爆裂(burst)，她跟水管工問價時，那人告訴她要7000元。佩尼亞連1000元都付不起，只好把主閥門關掉，她買瓶裝水作為飲用與烹調用的水，洗澡、洗臉、洗衣服、洗碗盤用的水都是儲存下來的雨水。

她在屋簷底下放了三個大圓桶，又把市政府發的大垃圾桶與大回收桶也派上用場，兩年來就是這樣取得非下肚的水。她的鄰居弗羅雷斯(Albert Flores)最後實在看不下去，把這個情況告訴本地的ABC電視台，他表示屋頂上不知道有什麼骯髒的東西，用這樣的水來洗臉洗澡肯定對皮膚不好，鍋碗上也不知道會沾附什麼病原體。

電視台向市政府詢問，希望能給佩尼亞找到一個解決方案，但市府指出那部分的水管是私人管線，市府愛莫能助。