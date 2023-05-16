鄭雅文出美食童書 與孩子分享

鄭雅文（前排右三）在媽媽張錦娟（右一）、王秀姿（左四）、黃泰生（左三）等的陪同下，前往小學與同學們親切互動。 （記者封昌明／攝影）

雅苑宴會公司總經理鄭雅文(Katherine Cheng Arif)最近以自身的美食 經驗出了一本「Jade's Food for Thought」 童書，5月15日她應邀至Liestman小學向300餘位小朋友發表演講，敘述本書的宗旨及台灣的美食文化，她以輕鬆有趣的互動，透過有獎徵答的方式，將台灣的軟實力，不著痕跡地展現在小朋友的面前，現場氣氛活潑有趣，孩子們都驚艷於台灣的飲食文化。

鄭雅文是在媽媽董事長張錦娟、妹妹鄭雅如、僑務諮詢委員王秀姿、華僑協會休士頓 分會會長黃泰生等陪同下前往該小學進行演講，她除了送給三年級的小朋友各種具有台灣特色的零嘴外，並捐贈一批著作給該校圖書館 ，供小朋友們當做課外讀物，意義非凡。

鄭雅文的書在 Amazon、kindle、Barnes & Noble等平台出售。她第一次寫書，鄭雅文戰戰競競的表示，這本書對她來說意義重大，她回憶在她小學的時候，很少有機會能和朋友談論文化和各種慶典的差異，這本書完成了她部份的心願。

其次，是小時媽媽張錦娟幫她做的午餐，經常都是壽司捲，這和其他小朋友們吃的三明治有很大的不同，同學們都覺得奇怪，為什麼用海苔來包飯，同學們拿走她的食物吃了，然後又吐了出來。為了避尷尬她都會躲起來，遠離孩子們吃午飯。