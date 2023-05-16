鄭雅文出美食童書 與孩子分享
雅苑宴會公司總經理鄭雅文(Katherine Cheng Arif)最近以自身的美食經驗出了一本「Jade's Food for Thought」 童書，5月15日她應邀至Liestman小學向300餘位小朋友發表演講，敘述本書的宗旨及台灣的美食文化，她以輕鬆有趣的互動，透過有獎徵答的方式，將台灣的軟實力，不著痕跡地展現在小朋友的面前，現場氣氛活潑有趣，孩子們都驚艷於台灣的飲食文化。
鄭雅文是在媽媽董事長張錦娟、妹妹鄭雅如、僑務諮詢委員王秀姿、華僑協會休士頓分會會長黃泰生等陪同下前往該小學進行演講，她除了送給三年級的小朋友各種具有台灣特色的零嘴外，並捐贈一批著作給該校圖書館，供小朋友們當做課外讀物，意義非凡。
鄭雅文的書在 Amazon、kindle、Barnes & Noble等平台出售。她第一次寫書，鄭雅文戰戰競競的表示，這本書對她來說意義重大，她回憶在她小學的時候，很少有機會能和朋友談論文化和各種慶典的差異，這本書完成了她部份的心願。
其次，是小時媽媽張錦娟幫她做的午餐，經常都是壽司捲，這和其他小朋友們吃的三明治有很大的不同，同學們都覺得奇怪，為什麼用海苔來包飯，同學們拿走她的食物吃了，然後又吐了出來。為了避尷尬她都會躲起來，遠離孩子們吃午飯。
鄭雅文強調，如果這本書能幫助一個孩子感到自豪和勇敢地分享他們的食物和文化，那麼這整個經歷都是值得的。
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