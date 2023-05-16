銀行併購 國殤日前宜轉帳戶

全美銀行(上)已經併購聯合銀行（下）。（聯合銀行網頁）

今年頭四個月已有許多金融機構的併購案完成，其中最大的幾宗將在國殤日長周末(Memorial Day Long Weekend )進行實際帳戶轉移，帳戶擁有人應該開始注意各項事宜，免得發現問題時找不到證據申訴。

舉例而言，BMO哈里斯銀行(BMO Harris Bank)在2月1日宣布併購Bank of the West已得到相關監管部門的核准；另外，全美銀行(US Bank)併購聯合銀行(Union Bank)，華人 樂於採用的股票 經紀商嘉信理財(Charles Schwab)併購TD美國交易商(TD Ameritrade)，等到帳戶轉移手續完成，這些被收購的機構大多就會消失。

如果不想經歷轉移的程序，可以把被收購金融機構帳戶裡的錢和證券 在國殤日之前自行結清，放到其他金融機構中。

在電腦系統中實際轉移帳戶是相當重要又費時的工作，因此多半選在長周末時進行，出現問題時還有時間補救。幾個月以來客戶都已收到許多次的通知，詳細告知顧客在哪個時間之前應該做些什麼，以確保轉移之後可以立即動用或操作款項，譬如嘉信理財已告訴TD Ameritrade的客戶如何建立登錄方式(Login)，這樣長周末過去5月30日(周二)那天就可以順利進入嘉信的帳戶買賣股票。

可想而知30日那天嘉信理財的客服人員會非常忙碌的應付客戶的各種問題，因此打電話詢問必定要等很久才會有人接，所以個人應該把一切手續在長周末之前完成。另外，最重要的是在5月26日(周五)那天應該登入帳戶，把那天的帳戶金額(Account Balances)和股票持有(Stock Holdings)以及其他資訊存一份。

螢幕截圖(screenshots)存檔並不需要實際印出來，存在Word檔案裡就完全足夠。把螢幕實況截下的方式是：一隻指頭按住Alt鍵，另一隻指頭去按一下PrtSc(PrintScreen)鍵，畫面就存入剪輯板(Clipboard)，這時到Word空白檔，按Paste(或用Control V)，截圖就會出現在檔案中，把一個個畫面都存入以後，把整個檔案取一個易記的名稱存在電腦上。