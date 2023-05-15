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美福陽光活動中心 溫馨慶母親節

記者封昌明／休士頓報導
美福陽光中心負責人喻斌（右五）與政要們親切蛋糕慶祝母親節。 （記者封昌明／攝影）
美福陽光中心負責人喻斌（右五）與政要們親切蛋糕慶祝母親節。 （記者封昌明／攝影）

美福陽光活動中心5月12日在該中心大禮堂舉行盛大的母親節聯歡會，國會議員LIzzie Fletcher、哈里斯縣第四區區長幕僚長李成純如、休士頓市議員Edward Pollard等政要都上門向資深的母親節道賀，為長輩提前慶祝屬於她們的日子，場面溫馨感人。

中心負責人喻斌說，他的母親不在了，但願意將中心的老人當成自己的親人來照顧，他向長輩介紹這三位重量級的政要，從國會、區長到市議員，每位都是前來關心長輩們在中心的生活情形，在看到陽光活動中心，每日除了安排專車接送外，還安排了緊湊的各種活動，讓長輩都能開心地在此安享晚年，他們都非常羨慕。

會員陸季英（圖右）和女兒合照。（記者封昌明／攝影）
會員陸季英（圖右）和女兒合照。（記者封昌明／攝影）

為了感謝喻斌對老人的貢獻，李成純如特別代表區長Lesley Briones頒發表揚狀，感謝美福陽光活動中心對社區的服務。Edward Pollard也表示，周末是母親節，他也迫不及待想要和母親歡渡，他第一次來到選區內的老人活動中心參觀，他聆聽了陽光合唱團優美的歌聲讓他感動不已，他表示，下次若有機會，也一定會再來和長輩們同歡。

來自香港的移民溫如好（左）開心地和京劇演員合照。（記者封昌明／攝影）
來自香港的移民溫如好（左）開心地和京劇演員合照。（記者封昌明／攝影）

陽光活動中心的娛樂節目總是那麼吸引人，除了由會員崔可霞指揮的合唱團，在數十位長輩平常不斷的練習下展現了嘹亮的歌聲，驗證了開心唱歌對長輩的健康有絕對的幫助。

除了為合唱團伴奏，會員李學娟在中國曾是化學老師，她多才多藝在僑界聲名遠播，許多慕名而來的學員，在她的指導下，表演了數首動聽的京劇，一位楊貴妃扮相的名伶，所到之處長輩們都爭相與她合照，歡樂氣氛無處不在。

色香味俱全的午餐，會員讚不絕口。（記者封昌明／攝影）
色香味俱全的午餐，會員讚不絕口。（記者封昌明／攝影）

為了長輩們在母親節這天吃得健康，陽光活動中心的主廚吳師父為中心近二百位老人，精心調製了蝦仁粉絲等數道拿手好菜，老人們都讚不絕口，最特別的是他還親手包了圓潤飽滿的壽桃，向會員們祝壽，會員朱敬芬在中心一向是意見領袖，她說，陽光的服務團隊，讓她們這些幾乎快被世界遺忘的老人，感覺到又重回了親人的懷抱，她們都感覺到非常溫暖。

讓長輩漂亮一下，陽光活動中心全方位服務老人。（記者封昌明／攝影）
讓長輩漂亮一下，陽光活動中心全方位服務老人。（記者封昌明／攝影）

陽光中心是休士頓最早的活動中心，也是最大的活動場所，有大型舞台、挑高空間、呼吸空氣自然舒暢，十餘輛專車負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。

陽光活動中心附有加聯照顧中心幫助保母申請看護執照，提供褓姆每周30小時服務。電話：713-988-2843、傳真：713-988-3011，地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。

李成純如（右）代表區長頒發賀狀表揚喻斌對社區的服務。（記者封昌明／攝影）
李成純如（右）代表區長頒發賀狀表揚喻斌對社區的服務。（記者封昌明／攝影）
今天剛好是來自台灣的會員張闕桃（左）90歲生日，與負責人喻斌切蛋糕慶祝。（記者封...
今天剛好是來自台灣的會員張闕桃（左）90歲生日，與負責人喻斌切蛋糕慶祝。（記者封昌明／攝影）

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