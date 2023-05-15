恆豐銀行25周年慶 陳家彥大使專程赴會

中華民國駐聖露西亞大使陳家彥（右一）偕夫人，與恆豐銀行董事長吳文龍（左一）夫婦合影。（記者封昌明／攝影）

為慶祝恆豐銀行25周年慶，董事長吳文龍5月13日大手筆包下休士頓 Royal Sonesta酒店一樓宴會廳，舉行慶祝酒會，中華民國 駐聖露西亞大使陳家彥偕夫人，專程從任所搭機前來祝賀，與在場的近600位佳賓一同舉杯歡慶恆豐銀行25歲生日，場面盛大。

(影音來源：記者封昌明）

陳家彥說，他感念在休士頓服務期間，吳文龍董事長多年的照顧，他今日凌晨12點才飛抵休士頓，翌日凌晨5點就要搭機返回任所，這次專程回來就是祝福恆豐銀行25周年慶，及展望未來的25年能再創佳績，更上一層樓。

吳文龍在致詞時表示，時光飛逝，25年的時間看似很快，但其過程卻是篳路藍縷，由於是亞裔銀行的背景有其侷限性，恆豐銀行能達到今日的規模，他非常滿意，他期許明年該行的資產能達到30億元，他也回顧了創行以來的心路歷程，以一句「男人不是沒有眼淚，只是不敢流出來」道盡了其中的辛酸。

董事會表揚資深員工。（記者封昌明／攝影）

他回憶當年離開德州第一銀行後，與玉佛寺的宏意法師暢談了兩個小時後，經過法師的開釋後，他與太太最後決定重新開一家銀行。為了取名他也是費盡心思，經過三個月深思熟慮，決定採用在香港頗具知名度的兩家銀行恆生及匯豐，取其中的兩個字為名，恆豐銀行的名字於焉誕生。

總行貸款部的Nicole（右三）幸運抽得1888.88大紅包。（記者封昌明／攝影）

吳文龍非常重視員工的貢獻，他強調惟有強大的團隊才能創造佳績，他舉辦25周年慶酒會，就是為了慰勞員工及感謝客戶及朋友們長期的支持，恆豐銀行的持續發展的腳步不會停下，他特別歡迎年輕的創業族群來找他，他願意提供一切可能的協助，讓年輕人有成功的機會。

為了晚會娛興節目的籌畫，市場部副總裁Jennifer周煞費苦心，各個節目的表演都非常精彩令人耳目一新，今年又創新邀請畫家以動態的沙畫投影大屏幕，細述吳文龍當年創業求學期間辛苦的故事，搭配背景音樂，感動了全場的來賓。

恆豐銀行年輕具有活力的行員，巧扮德州牛仔，活潑可愛。（記者封昌明／攝影）

酒會重頭戲切蛋糕，吳文龍率全體董事暨陳家彥一同高唱「愛拚才會贏」的閩南語歌曲後合力切下，除了象徵董事會的團結，也與賓客分享恆豐銀行的喜悅。員工現金抽獎向來都是恆豐銀行令人羨慕的傳統，今年最大獎1888.88由總行貸款 部的Nicole獲得。