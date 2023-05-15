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哈里斯縣長伊達戈 獲選拜登連任顧委會成員

編譯陳盈霖／綜合外電報導
哈里斯縣長伊達戈（右）成為總統拜登（左）2024年競選連任全國顧問委員會成員。(伊達戈IG）
哈里斯縣長伊達戈（右）成為總統拜登（左）2024年競選連任全國顧問委員會成員。(伊達戈IG）

休士頓紀事報報導，哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）日前被選為拜登總統（Joe Biden）2024年競選連任全國顧問委員會成員，替拜登連任競選提出建議，成為來自全美各地50位民主黨籍顧問委員之一。

根據競選團隊發出的新聞稿，「委員會成員將定期參加媒體採訪，協助籌款工作和活動，利用他們資源網和平台，向選民傳達競選資訊，通過關鍵戰場州的基層努力和活動，直接與選民接觸。」新聞稿中並稱「這個委員會代表黨內不同階層領導人，他們反映拜登團隊在許多方面的多樣性，隨著競選活動建立與發展，可能會有更多成員加入。」

代表休士頓第29選區聯邦國會議員加西亞（Sylvia Garcia）也成為顧問委員會成員之一。聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則擔任委員會主席領導委員會，以「建立和擴大在2020年將拜登總統送入白宮的勝利聯盟。」

伊達戈去年擊敗挑戰者米勒（Alexandra del Moral Mealer），成功連任哈里斯縣長，幾個月後被提名為全國顧問委員會成員。這場激烈的縣長連任選戰，將伊達戈推向全國聚光燈下，當時副總統賀錦麗（Kamala Harris）和第一夫人吉兒（Jill Biden）甚至在2022年選前最後幾天，舉辦支持第一任期民主黨人活動。伊達戈選後幾周，拜登總統也邀請她參加白宮國宴。

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