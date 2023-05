自駕車服務 今夏進駐休士頓

Cruise公司將於休士頓提供無人駕駛服務。(取自Getty)

休士頓 紀事報報導,自動駕駛汽車 公司Cruise本周宣布將營業版圖擴展至德州 。今年夏天,休士頓居民可享受由機器人駕駛員,穿過該市臭名昭彰坑洞的樂趣。

Cruise首席執行官沃格特(Kyle Vogt)日前在推特上發布消息,稱該公司將開始在休士頓和達拉斯(稍後晚些)提供乘車服務,德州其他城市也會完成一系列人工監控試駕。該公司去年夏天開始在舊金山運營無人駕駛拼車服務,以「夜間出行的安全方式」(Safe way to travel at night)為其宣傳重點。

該公司產品副總裁卡麥隆(Oliver Cameron)於3月分一篇博客文中寫到,「這已經不是什麼秘密了,從令人生畏到致命的夜晚,都可四處走動。」「無論是找車、與危險司機共享道路,還是安全抵達家門,夜間交通都需致力改善。」

Cruise成立於2013年,2016年被通用汽車(GM)收購,將其全電動無人駕駛叫車服務定位為「專注於夜間交通的挑戰」,尋求提供「從門口到門口的安全、舒適和無陌生人體驗」,儘管Cruise的汽車有特定暱稱,如Jalapeno。

該公司目前在舊金山、奧斯汀和鳳凰城(Phoenix)有業務開展,並將向休士頓和達拉斯運送一支全電動雪佛蘭(Chevy Bolt AVs)車隊。該公司還與本田(Honda)公司合作打造一款名為Origin的「下一代」車輛,該車輛將有效充當自動駕駛運輸車,並替乘客提供營地座椅。

該公司代表達斯托(Tiffany Testo)在一分聲明中寫到,「下周,我們將在休士頓開始監督駕駛(由一名安全駕駛員監控駕駛),因為我們會微調我們通用人工智能技術,以符合這座城市細微差異和獨特元素,達拉斯將緊追其後。我們將很快在這兩個城市實現無人駕駛,屆時將向公眾開放乘車服務。」

有興趣的潛在客戶,可註冊Cruise當地候補名單,在該公司開始服務於當地時,可獲得通知。