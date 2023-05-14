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自駕車服務 今夏進駐休士頓

編譯陳盈霖／綜合外電報導
Cruise公司將於休士頓提供無人駕駛服務。（取自Getty）
Cruise公司將於休士頓提供無人駕駛服務。（取自Getty）

休士頓紀事報報導，自動駕駛汽車公司Cruise本周宣布將營業版圖擴展至德州。今年夏天，休士頓居民可享受由機器人駕駛員，穿過該市臭名昭彰坑洞的樂趣。

Cruise首席執行官沃格特（Kyle Vogt）日前在推特上發布消息，稱該公司將開始在休士頓和達拉斯（稍後晚些）提供乘車服務，德州其他城市也會完成一系列人工監控試駕。該公司去年夏天開始在舊金山運營無人駕駛拼車服務，以「夜間出行的安全方式」（Safe way to travel at night）為其宣傳重點。

該公司產品副總裁卡麥隆（Oliver Cameron）於3月分一篇博客文中寫到，「這已經不是什麼秘密了，從令人生畏到致命的夜晚，都可四處走動。」「無論是找車、與危險司機共享道路，還是安全抵達家門，夜間交通都需致力改善。」

Cruise成立於2013年，2016年被通用汽車（GM）收購，將其全電動無人駕駛叫車服務定位為「專注於夜間交通的挑戰」，尋求提供「從門口到門口的安全、舒適和無陌生人體驗」，儘管Cruise的汽車有特定暱稱，如Jalapeno。

該公司目前在舊金山、奧斯汀和鳳凰城（Phoenix）有業務開展，並將向休士頓和達拉斯運送一支全電動雪佛蘭（Chevy Bolt AVs）車隊。該公司還與本田（Honda）公司合作打造一款名為Origin的「下一代」車輛，該車輛將有效充當自動駕駛運輸車，並替乘客提供營地座椅。

該公司代表達斯托（Tiffany Testo）在一分聲明中寫到，「下周，我們將在休士頓開始監督駕駛（由一名安全駕駛員監控駕駛），因為我們會微調我們通用人工智能技術，以符合這座城市細微差異和獨特元素，達拉斯將緊追其後。我們將很快在這兩個城市實現無人駕駛，屆時將向公眾開放乘車服務。」

有興趣的潛在客戶，可註冊Cruise當地候補名單，在該公司開始服務於當地時，可獲得通知。

休士頓 汽車 德州

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