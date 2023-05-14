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休士頓中文學校歌唱賽 圓滿落幕

【休士頓訊】
高級組頒獎典禮。（林琬真提供）
高級組頒獎典禮。（林琬真提供）

休士頓中文學校聯誼會日前於休士頓文教中心舉辦「2023年漢字文化節中文學校歌唱比賽」。由會長林琬真策劃休士頓華僑文教中心合辦、僑委會贊助的大休士頓地區僑校學生第一屆歌唱比賽，獲得僑校會員及大休士頓地區中文學校響應。

另為擴大比賽效益及交流分享宗旨，也廣邀主流學校學生參加，美南主流學校台裔教師協會會長梁甄芸號召協會教師會員，紛紛帶著自己學校學生報名參加，共襄盛舉。當日計有選手、老師及家長親友逾百人到場聆聽觀賽，休士頓文教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉及台灣書院陳譓如出席並致贈禮金。

林琬真表示，為提升休士頓華裔及非華裔學生學習華語文的興趣，以及增加對台灣流行音樂的認識，特別舉辦首屆歌唱比賽，活動分為初級（8-10歲）、中級（11-13歲）、高級（14歲以上）三組競賽。當天報名的選手均來自休士頓僑校及主流學校學生，初級組10人，中級組8人、高級組14人，三組共計32位學生報名參賽。

王盈蓉感謝美南地區僑校及主流學校中文老師努力推廣中文教育。她也鼓勵本次活動得獎者代表美南地區報名參加僑委會「112年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」，與全球僑校、台灣華語文學習中心及主流學校學生角逐名次。

當日比賽展現美南地區多年深耕華語文教學的成果，其中高級組非華裔學生Karen Garibay（麥奧蘭）身穿旗袍以渾厚嗓音演繹國語「主禱文」，讓人驚豔不已；中級組周旭選唱國語「外婆的澎湖灣」，高級組段以理選唱「童年」唱出台灣特有民歌文化，勾起現場聽眾懷舊共鳴打拍跟唱；初級組施翰翔則以一首台語「追追追」，唱出身為台灣人的豪邁。高級組由演唱「青花瓷」的陳美西奪魁。

比賽結果，初級組：第一名姚予晴（慈濟人文）、第二名施翰翔（MINS）、陳源彰（慈濟人文）、最佳表演獎楊淳盛（台塑中文），中級組：第一名駱佳禾（曉士頓教會）、第二名劉宇妍（曉士頓教會）、第三名陳昱安（慈濟人文）、最佳表演獎蔡宣琦（曉士頓教會），高級組：第一名陳美西（休士頓基督）、第二名Karen Garibay（休士頓基督）、第三名段以理（福遍教會）、最佳表演獎馮翔郁（百利）。其餘參賽者皆頒獲成績優異獎獎狀及獎金。

首屆休士頓漢字文化節中文學生歌唱比賽在眾人企盼下熱鬧登場,在全體大合照及及明年要...
首屆休士頓漢字文化節中文學生歌唱比賽在眾人企盼下熱鬧登場,在全體大合照及及明年要再來的歡呼聲中圓滿結束！（林琬真提供）

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