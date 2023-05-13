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線上運動博弈 眾議會通過…料參議會放行機率不大

編譯胡立宗／綜合報導
德州線上運動博弈案獲得眾議會同意。（路透）
德州線上運動博弈案獲得眾議會同意。（路透）

德州眾議員早在2021年就已經提過進一步開放線上運動博弈的議案，但因為爭議過大，當時只開過眾議會委員會的聽證，參議會則連聽證會都不肯。但2023年的線上運動博弈案卻在意外聲中獲得眾議會三分之二的同意，在參議會同意後就可交由公民投票，不過一般輿論認為，參議會放行的機率不大。

House Joint Resolution 102為修憲提案，因此必須參眾兩會都獲得三分之二的同意，才能交由公民複決。HJR 102在10日的表決中雖然多數同意，但未越過三分之二的門檻，但11日的兩次表決卻獲得100票與101票的同意，正式跨過門檻，不過參議院方面仍然困難重重，特別是兼任議長的副州長派屈克（Dan Patrick）已經多次強調，該案的民意基礎不夠。

另一項較HJR 102更為激進的House Joint Resolution 155則將留待18日再行表決，HJR 155意在賭場合法化。雖然拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）大力鼓吹，部分職業球隊與賭博平台也支持，但是HJR 155的爭議更大，就算延後表決也難保過關。反對者如眾議員夏辛（Matt Shaheen），強調一旦賭場合法化，人口販運、家庭暴力將會激增。其他議員則認為現在還不是時候。

眾議員 德州 投票

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