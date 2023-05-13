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慶亞美節 亞裔代表德州議會殿堂會師 展現團結

【休士頓訊】
德州參議院院長John Whitmire(右五)為休士頓民眾描述首府的陳年往事。（林富桂提供）
德州參議院院長John Whitmire(右五)為休士頓民眾描述首府的陳年往事。（林富桂提供）

亞裔地產協會休士頓分會（AREAA Houston），5月9日邀集了當地各族裔領袖代表，專車前往德州首府奧斯汀，與來自達拉斯及當地亞裔群眾代表會合，一起參加德州首府亞美節慶活動。

這項集結亞裔群眾力量的活動，休士頓地區由德州亞美節共同主持林富桂發起，聯合休士頓亞裔地產創會主席李雄，集結當地華人與日、韓、越族裔代表，9日清晨搭乘巴士前往德州奧斯汀，與其他來自不同城市的亞裔代表在德州首府前會面，展現了亞裔團結的聲勢。

德州參議員John Whitmire、德州眾議員吳元之（Gene Wu）、Angie Chen Button、Jacey Jetton、Suleman Lalani、Salman Bhojani等主流民代，都來到現場聲援這場亞裔群眾的慶祝活動，而所有領袖代表也拜會州長艾伯特（Greg Abbott）。

隨後大隊人馬進入州政府參院議事殿堂，觀看討論亞裔傳統月的議事進行，而參議員也對亞裔群眾這次安排參訪議會行程表達了歡迎之意。當天同時在州政府禮堂，由行政官員介紹政府功能，並回答出席民眾問題。席間共同主席林富桂，在德州眾議員Matt Shaheen對出席民眾一席講話後，親自上台贈送德州亞美節T-shirt表示致意。德州眾議院發言人Dade Phelan也特別抽空，前來禮堂與亞裔民眾會面。

這次來自休士頓的群眾代表，同時拜會John Whitmire，聆聽了一段德州首府的故事。而一直以來為華人在主流政界開疆闢土的吳元之表示，這項亞裔族群走進德州政府的舉動，可以提升亞裔群眾的地位，並向主流政要表達關心公共事務的決心。擔任亞裔日活動顧問的李雄感慨表示，今年參與這項慶祝活動人數多達500人，讓亞裔在主流議會殿堂的聲量不斷增加，是個好現象。

結束州政府拜會行程後，林富桂律師安排一行人代表亞裔地產協會，休士頓分會與奧斯汀分會，繼續拜會德州地產公會（Texas Realtors），受到該會政府事務聯繫部門副總裁Tray Bates接待，並對這次大家在州政府的參訪行動，將對不贊成SB147法案推動有所幫助；Bates同時表示，雖然法案已在德州參議院通過，未來在眾議院審議過程部份，將會繼續努力尋求眾議員的認同支持。

每兩年舉行一次的德州首府亞裔日慶祝活動，今年休士頓地區由 AREAA Foundation、中華文化服務中心、誠信產權、德州地產、Rocky Lai & Associates、Korean American Association & Community of Houston、Tool Club Etc及Asian Pacific American Heritage Association聯手贊助支持，都希望能喚起自己族群的民眾積極參與。

而負責休士頓地區召集工作之一的林富桂表示，唯有民眾積極站出來參與這項活動，才能讓主流政要感受到我們的存在，而關注亞裔社群的權益。

抵達德州首府的休士頓地區各族裔代表與德州參議院院長John Whitmire(右...
抵達德州首府的休士頓地區各族裔代表與德州參議院院長John Whitmire(右12)合影。（林富桂提供）
5月9日不同城市各族裔於德州首府前集結。（林富桂提供）
5月9日不同城市各族裔於德州首府前集結。（林富桂提供）
為華人在主流政界開疆闢土的德州眾議員Gene Wu(圖中白衫橙紅領帶)，與用餐的...
為華人在主流政界開疆闢土的德州眾議員Gene Wu(圖中白衫橙紅領帶)，與用餐的民眾寒暄問暖。（林富桂提供）
AREAA 休士頓與奧斯汀兩分會，拜訪德州地產公會。（林富桂提供）
AREAA 休士頓與奧斯汀兩分會，拜訪德州地產公會。（林富桂提供）
亞裔出席領袖拜會德州州長Greg Abbott(前排右三)。（林富桂提供）
亞裔出席領袖拜會德州州長Greg Abbott(前排右三)。（林富桂提供）
德州首府亞裔日活動共同主席的林富桂(右)，贈送德州眾議員Matt Shaheen...
德州首府亞裔日活動共同主席的林富桂(右)，贈送德州眾議員Matt Shaheen(左)紀念 T-shirt表示致意。（林富桂提供）

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