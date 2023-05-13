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大彎區到丘陵區、海岸區 德州將新開設6州立公園

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州未來12年至15年將建立六個州立國家公園。（取自德州公園暨野生動物廳）
德州未來12年至15年將建立六個州立國家公園。（取自德州公園暨野生動物廳）

休士頓紀事報報導，根據德州公園暨野生動物廳（Parks and Wildlife Department），接下來的12年至15年，將開設六個新的州立公園，從大彎區（Big Bend）到丘陵區和德州海岸地區。

鄰近福和的派洛平托（Palo Pinto）山州立公園

位於福和市以西75哩，阿比林（Abilene）以東75哩處，丘陵，小溪和湖泊，將提供徒步小徑、釣魚碼頭、觀星等休閒活動。

Albert和Bessie Kronkosky州立自然保護區

位於聖安東尼奧西北45哩處。有經典的丘陵地和各種本土植物及動物。遊客可在其中徒步健行或露營過夜。

魔鬼河（Devils River）州立自然保護區

位於德里奧（Del Rio）附近，奇瓦瓦沙漠（Chihuahuan Desert）、愛德華茲高原（Edwards Plateau）、塔茅利潘灌木叢（Tamaulipan shrublands）等生態區交匯處。預計2024年初完工。

波德霍恩州立公園（Powderhorn State Park）

占地2253畝，位於馬塔戈達灣（Matagorda Bay）歐康納港（Port O'Connor）港西北部，由沿海林地、草原和濕地組成。提供露營、釣魚、健行、觀鳥、打獵等活動。

奇納地山（Chinati Mountains）州立自然保護區

占地4萬畝，位於奇納地山的Big Bend Ranch州立公園附近。公園將提供露營、背包旅行、遠足、觀星、騎馬等。

戴維斯山（Davis Hill）州立自然保護區

距離休士頓市約40哩，占地1700畝，從德州沿海地區最高的山丘，一直延伸到三一河（Trinity River）沿岸白色沙灘。該地區擁有德州州立公園系統最多樣化的植物之一。

州立公園 德州 釣魚

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