大彎區到丘陵區、海岸區 德州將新開設6州立公園

德州未來12年至15年將建立六個州立國家公園。（取自德州公園暨野生動物廳）

休士頓紀事報報導，根據德州 公園暨野生動物廳（Parks and Wildlife Department），接下來的12年至15年，將開設六個新的州立公園 ，從大彎區（Big Bend）到丘陵區和德州海岸地區。

鄰近福和的派洛平托（Palo Pinto）山州立公園

位於福和市以西75哩，阿比林（Abilene）以東75哩處，丘陵，小溪和湖泊，將提供徒步小徑、釣魚 碼頭、觀星等休閒活動。

Albert和Bessie Kronkosky州立自然保護區

位於聖安東尼奧西北45哩處。有經典的丘陵地和各種本土植物及動物。遊客可在其中徒步健行或露營過夜。

魔鬼河（Devils River）州立自然保護區

位於德里奧（Del Rio）附近，奇瓦瓦沙漠（Chihuahuan Desert）、愛德華茲高原（Edwards Plateau）、塔茅利潘灌木叢（Tamaulipan shrublands）等生態區交匯處。預計2024年初完工。

波德霍恩州立公園（Powderhorn State Park）

占地2253畝，位於馬塔戈達灣（Matagorda Bay）歐康納港（Port O'Connor）港西北部，由沿海林地、草原和濕地組成。提供露營、釣魚、健行、觀鳥、打獵等活動。

奇納地山（Chinati Mountains）州立自然保護區

占地4萬畝，位於奇納地山的Big Bend Ranch州立公園附近。公園將提供露營、背包旅行、遠足、觀星、騎馬等。

戴維斯山（Davis Hill）州立自然保護區

距離休士頓市約40哩，占地1700畝，從德州沿海地區最高的山丘，一直延伸到三一河（Trinity River）沿岸白色沙灘。該地區擁有德州州立公園系統最多樣化的植物之一。