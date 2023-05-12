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聖帕翠西歐縣一男子 為民眾說書32年

編譯林思牧／綜合報導

位於基督聖體市北邊的聖帕翠西歐縣（San Patricio County），32年來有一位縣民給三代人「說書」，日前一所小學給他的壁畫做揭幕，在美國讀書風氣日衰的現狀下，他的貢獻肯定越來越有價值。

聖帕翠西歐縣的波特蘭市（Portland），與基督聖體市隔著海灣對望，兩城之間有一條長橋連接。這一天圖書館外雨下得很大，但裡面卻滿是歡聲笑語，許多年輕家長帶著幼兒來聽「奇皮先生」(Mr. Kippy)講故事。奇皮先生穿著一件雨衣，打著一把大花傘，唱著經典名曲「I’m singing in the rain」，大人小孩臉上都綻放出晴朗的笑容。

　娜塔莉吉列斯比(Natalie Gillespie)帶著三歲的兒子和一歲的女兒來參加，她小時候就聽過奇皮先生的說書，覺得兒女也會喜歡，所以三人一起來同享半日好時光。有一個小孩跟奇皮先生說：「我祖母聽過你講的故事」。

　奇皮先生的本名叫克里佛艾吉三世(Clifford Charles Edge III)，大學攻讀的是音樂與戲劇(music and theater)，他表示他的戲劇人生是在28歲時開始的，他在報紙上看到縣立圖書館在找星期六給小孩講故事的人，心想這正是他的專長，他應徵時馬上就被錄取了。

　圖書館長喜歡他熱忱待人、盡心負責的精神，把他轉為全職的圖書館員，但他很快就發現這份工作太枯燥，他不想做朝九晚五的差事。於是縣政府讓他在全縣各地的圖書館和學校做說書演唱，到今天他60歲，已經給社區帶來32年的歡笑，更重要的是把小孩子帶進愛讀書的領域中，他現在每星期做52場的說書表演。

　波特蘭市的東崖小學(East Cliff Elementary)走廊上有許多受景仰人物的壁畫(murals)，包括賽琳娜(Selena)、科比布萊恩(Kobe)和瑪菈菈(Malala)等等，4月下旬的一天，學校給奇皮先生的壁畫做揭幕，學生們對這幅維妙維肖的畫像駐足欣賞。五年級學生沃德(Cameron Walder)說：「他是金剛(King Kong)，只是體型小一點，他還會騎獨輪車(unicycle)」。

圖書館 波特

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