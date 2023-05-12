我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

遣返令失效前 休城迎無證客 市長：亟待聯邦支援

編譯胡立宗／綜合報導
Title 42終結，邊境移民大增。（取自FOX）
Title 42終結，邊境移民大增。（取自FOX）

依據美國法典第42卷（Title 42）的邊境防疫令2023年5月11日午夜正式失效，近來兩周的邊界移民人數已見增加，未來應該還會更多。單是8、9兩日就各有一萬移民遭到執法單位攔截，不過他們都能留在美國境內等待法院判決，因應邊境地區的物資短缺，他們不少人都被移往更遠的城市安頓，其中也包括休士頓

前任總統川普在新冠疫情發生後，援引Title 42規定要求移民不得入境，以免疫情擴大。在該令失效之前，許多移民協助團體就已展開行動，如Catholic Charities去年10月就在休士頓準備好的過渡中心，協助安頓尋求庇護的移民。中心負責人Karina Hernandez指出，移民都先經過國土安全部邊境巡警的確認，因此都能在中心等待開庭。

Catholic Charities的部分資金來自聯邦單位，如緊急救難署（FEMA），自10月以來，他們已經協處了超過3000位移民。在美國已有親戚朋友的移民，Catholic Charities能夠代為聯繫，這樣移民就不需要被留置很久。目前而言，Catholic Charities每周協處100至150位移民，在Title 42結束後，他們能夠處理250人。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）就Title 42發表相關聲明。他說，休士頓會竭力提供協助，但是資源有限，亟需聯邦支援。但在此同時，特納也感謝休士頓的非營利組織，如Catholic Charities與Casa Juan Diego的鼎力相助，但是他們的資源也很有限，需要聯邦增加對他們的援助。

移民 休士頓 疫情

上一則

新州警槍案重傷 搶救2個月仍殉職

下一則

斯坦福市議員譚秋晴 獲總統終身義工成就獎

延伸閱讀

楊瀾曬圖力證沒移民沒綠卡 網友歪樓：visa那張最漂亮

楊瀾曬圖力證沒移民沒綠卡 網友歪樓：visa那張最漂亮
通膨高顧客想吃回本 自助餐廳谷底翻身

通膨高顧客想吃回本 自助餐廳谷底翻身
6月移民排期 親屬和職業移民各項原地踏步

6月移民排期 親屬和職業移民各項原地踏步
美墨邊境危機？「Title 42」禁令到期 上萬移民聚集邊界

美墨邊境危機？「Title 42」禁令到期 上萬移民聚集邊界
拜登政府想「假釋」無證客 國安部官員憂無法掌握行蹤

拜登政府想「假釋」無證客 國安部官員憂無法掌握行蹤
12萬元天價香蕉藝術品又被吃掉 藝術家：沒問題

12萬元天價香蕉藝術品又被吃掉 藝術家：沒問題

熱門新聞

華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

2023-05-04 02:15
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00
眾議員古登支持川普，使德州眾議員支持人數超過半數。(Lance Gooden)

共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州

2023-05-04 14:08
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

這一州砸3000萬補助家教 K-12年級皆可申請 每人1500元

2023-05-09 19:25
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效