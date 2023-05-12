遣返令失效前 休城迎無證客 市長：亟待聯邦支援

Title 42終結，邊境移民大增。（取自FOX）

依據美國法典第42卷（Title 42）的邊境防疫令2023年5月11日午夜正式失效，近來兩周的邊界移民 人數已見增加，未來應該還會更多。單是8、9兩日就各有一萬移民遭到執法單位攔截，不過他們都能留在美國境內等待法院判決，因應邊境地區的物資短缺，他們不少人都被移往更遠的城市安頓，其中也包括休士頓 。

前任總統川普在新冠疫情 發生後，援引Title 42規定要求移民不得入境，以免疫情擴大。在該令失效之前，許多移民協助團體就已展開行動，如Catholic Charities去年10月就在休士頓準備好的過渡中心，協助安頓尋求庇護的移民。中心負責人Karina Hernandez指出，移民都先經過國土安全部邊境巡警的確認，因此都能在中心等待開庭。

Catholic Charities的部分資金來自聯邦單位，如緊急救難署（FEMA），自10月以來，他們已經協處了超過3000位移民。在美國已有親戚朋友的移民，Catholic Charities能夠代為聯繫，這樣移民就不需要被留置很久。目前而言，Catholic Charities每周協處100至150位移民，在Title 42結束後，他們能夠處理250人。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）就Title 42發表相關聲明。他說，休士頓會竭力提供協助，但是資源有限，亟需聯邦支援。但在此同時，特納也感謝休士頓的非營利組織，如Catholic Charities與Casa Juan Diego的鼎力相助，但是他們的資源也很有限，需要聯邦增加對他們的援助。