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加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

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透過蘋果物品追蹤器AirTag 警破百萬搶案

編譯陳盈霖／綜合外電報導
蘋果Airtag物品追蹤器。（Fox 11）
蘋果Airtag物品追蹤器。（Fox 11）

FOX 11電視台報導，警方於日前透過蘋果（Apple）物品追蹤器AirTag，在霍姆伍德（Homewood）逮捕兩名男子，他們從Brink的裝甲卡車上，搶劫100多萬元。

根據法庭文件，當日上午9時25分左右，兩名裝甲卡車警衛，將車停在183街（183rd Street）3153號一家Jewel-Osco外，準備從裡面的一家銀行提取物品。

其中一名警衛使用洗手間，另一名警衛回到卡車上時，遭歹徒辛格頓（Darrell Singleton）用槍桿毆打，且拿槍指著他威脅。

另一名攜帶武器的劫匪戴維斯（Devonte Davis）隨後加入，兩人將該名警衛帶上卡車，拿走七個塑料容器，每個箱子內裝著大約10萬元現金。根據警方，他們還拿走十個存款袋，每袋大約有5萬元。

錢財到手後，辛格頓和戴維斯駕駛一輛先前報告遭竊的日產千里馬（Nissan Maxima）車輛離開。

然而，劫匪不知道的是，他們偷走的其中一個塑膠容器內，藏有一個蘋果AirTag。

執法部門透過該追蹤器，查到他們藏身的住址，卡盧米特公園（Calumet Park）12460 S. Justine St.。在獲得搜查令後，警方於當天下午3時25分抵達該處，逮捕兩人，追回數十萬元和兩把槍。

辛格頓向警方坦承，他與戴維斯進行持槍搶劫。然戴維斯則聲稱他在卡盧米特公園的家中待了一整天，並未參與該案。

蘋果於2021年4月推出的AirTag，是一個物品追蹤器，大小類似一枚硬幣，將其掛在常用的物件上，便能透過iPhone即時查看它們的位置。

警方於2日上午透過蘋果（Apple）物品追蹤器AirTag，在霍姆伍德（Home...
警方於2日上午透過蘋果（Apple）物品追蹤器AirTag，在霍姆伍德（Homewood）逮捕兩名男子。（Fox 11）

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