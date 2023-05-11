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換裝電子水表 收到天價帳單 休士頓市府致歉

編譯林思牧／綜合報導
換了新水表，休士頓居民收到天價帳單。（KPRC電視台）
換了新水表，休士頓居民收到天價帳單。（KPRC電視台）

休士頓市民平均每月水費帳單是30-50元之間，但最近有些居民新收到的帳單竟然有幾千元之多，很多人因此憂愁得寢食難安，市政府9日向市民道歉，表示一周內會把錯誤更正寄出新帳單。

　住在休士頓東南區的韋恩漢克斯(Wayne Hanks)表示，上個月市政府工程處的工人來安裝電子水表，接著他收到一張新帳單，上面列出他應繳的水費是2萬3000多元，害他嚇得心沉到谷底。他的情況算是相當普遍，換裝電子水表的很多市民帳單都貴得嚇死人，但漢克斯的是其中最貴者之一。

　漢克斯指出，他上網去查，發現螢幕上列出他某天用掉11萬2000加侖的水，就算把家裡所有的水龍頭全都整天開著，也不可能用掉這麼多水，他說：「我不會付這筆錢，我付不起，沒人能付得起這種天價水費。」

　市政府9日終於向市民道歉，表示對給予居民的壓力與煩惱深感遺憾，一周之內會把錯誤更正寄出新帳單，對帳單有疑問的市民，歡迎打電話給客戶帳戶服務團隊(Customer Account Services Team)諮詢，號碼是713-341-1400。

　另外，休士頓地區最近發現槌頭扁蚯蚓(hammerhead flatworm)又現蹤，這種身上有醒目長條紋的蚯蚓，不是德州原生的物種，而且牠們專吃對農作物有益的普通蚯蚓，為了要分解普通蚯蚓，槌頭扁蚯蚓會分泌一種化學物質，這種物質對人類的皮膚會起過敏反應，所以千萬不要徒手去碰觸。

　另外，不要用刀斧或鐵鍬去把這種毒蚯蚓切碎，因為每個碎塊都會重新長成一隻新蚯蚓。如果看到這種毒蚯蚓，應該用枝條或夾子把牠放進塑膠袋，然後在袋裡加鹽、醋或柑橘油(citrus oil)，然後放進冰箱的冷凍室(freezer)隔夜儲存，這樣會讓這種蚯蚓死透，第二天早上就可以把牠丟進垃圾桶。

休士頓 德州 過敏

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