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百年首例 眾議員斯萊頓出軌女助理遭停職

編譯林思牧／綜合報導

以衛道先鋒自居的共和黨籍州眾議員斯萊頓(Bryan Slaton)，餵酒19歲女助理然後發性關係的醜聞爆發後，調查委員會發布報告建議將他開除，他8日(周一)自行辭職，但仍免不了州議會9日(周二)投票將他開除，成為州眾議會將近100年來首位被逐出會堂的州議員。

　曾經擔任基督教西南浸信會牧師的斯萊頓，於2021年被選為州議員，他是州議會中最偏激的保守人士之一，他甚至倡議把墮胎列為死刑罪名之一。他比今日共和黨政客更甚一籌的地方是：他可以擺出道貌岸然的姿態說教，但是他所指導別人的不必用在他自己身上。

　已婚並有一名幼兒的斯萊頓現年45歲，他的住宅在北德州的羅伊斯市(Royse City)，他的妻子與孩子住在那裡。他被控在3月底邀請一名19歲的女助理到他在奧斯汀的公寓，雖然這名女子不滿喝酒的年齡，他卻給她提供酒精飲料。

　消息傳出後調查委員會約談知情人士和那名女助理，女助理坦承她那天晚上留宿在斯萊頓的公寓，兩人並發生性行為，因為喝酒太多第二天早晨還不舒服，是斯萊頓開車把她送回家，路上還停在一家藥局給她買緊急避孕藥(emergency contraception)。

　委員會於6日(周六)發布調查報告，指出斯萊頓除了給未成年人提供酒精飲料、與下屬發生性關係之外，還叫涉案者與知情者不要與委員會面談，試圖阻撓調查委員會的工作，因此建議州議會投票將斯萊頓逐出議會。即使是共和黨內部的人也看不下去，紛紛叫他自行辭職。

　斯萊頓眼見大勢已去，於8日自行辭職。自行辭職的議員，在遞補者選出之前仍然保有議員職位，黨內人士也支持把他逐出會堂(expulsion)的建議，於9日投票以147票對0票正式結束他的州議員職位。這位口裡說一樁、行為做另一樁的偽君子，這時得到他應得的報應。上一次州眾議員被逐出會堂，發生在1927年。

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