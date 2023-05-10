雲吞食品公司抗稅成功 舉行慶功宴

米歇爾．格雷．羅傑斯律師事務所為雲吞食品公司抗稅成功，舉行慶功宴。 （記者封昌明／攝影）

美國雲吞食品公司聘請了米歇爾．格雷．羅傑斯律師事務所，一家專門從事商業地產稅上訴的律師事務所，以抗議他們的2022年商業地產稅。福遍縣（Fort Bend county)對雲吞食品公司的倉庫物業估值訴訟，和解後的最終價值減少了40%的地產稅。在該縣的所有倉庫類型物業地稅率拿到最低估值。

總部設在紐約的雲吞食品公司是世界上最大的幸運餅乾製造商，同時他們還生產各式麵條、春捲皮、雲吞皮等，供應全美各大中餐館 ，在同行業的市場佔有率非常高。在2020年，他們選擇將大部分業務轉移到福遍縣的糖城（Sugar Land）。他們買下了一個大型A類辦公室/倉庫在企業路，以適應公司的發展，和市場需求。

抗稅專家王力說，作為福遍縣的居民，很高興雲吞食品公司決定將其業務的一個主要部分設在這裡。這對當地的經濟是一個巨大的福音。他很自豪能有機會與他們一起工作。希望更多像雲吞食品公司這樣的企業能搬到福遍縣。

慶功宴在休士頓 鳳城酒家舉辦，出席人員有休士頓著名僑領，亞美企業投資 集團董事長陳灼剛先生及夫人，雲吞食品公司總經理黃榮幫，雲吞食品公司副總經理Ivan Wen ，米歇爾格雷羅傑斯律師所抗稅專家王力，休士頓抗稅女王Victoria Powers等。