北德州數學競賽 優勝名單出爐

獲獎選手大合照。 （孟敏寬提供）

由華興中文學校主辦的第11屆北德州 數學競賽，已於5月6日在布蘭諾（Plano ）的Jasper高中舉行，這是繼2020年疫情 之後的比賽。當日參加數學競賽的包括一至七年級學生，同時也有近60位八年級以上的學生參加SAT 的免費測試。

華興中文學校主辦的北德州數學競賽已邁入第11年，其主要目的是增強孩子在數理、計算方面的能力，並測驗孩子邏輯思考順序。除此之外，完成作答時間能力，也是此次競賽的要求之一。華興中文學校為鼓勵孩子們多多參與測試活動，今年，凡是報名參加的學生，除了每個孩子都可得到一件大會所特製的衣服，豐富紀念品外，另外每年級優勝者更可得到獎狀、獎杯及現金獎；同時，北德州數學競賽今年還特別舉辦一個凡參加就可中獎的遊戲，讓孩子們今年除了參加緊張的考試之外，對自己學習所成也有一個大豐收。當家長看到孩子們以其對學科的用心所獲得的獎金，獎品與獎狀時，那份喜悅不僅是讓孩子有一展身手的機會，也確認孩子學習的方向是否正確，更讓他們在年少時，多一份自我成長的肯定。

第11屆北德州數學競賽優勝名單如下：一年級第一名：Wesley Pilkinton，第二名：Linyan Shi，第三名：Devin Ghouse，優勝：Aadvik Karri。

二年級第一名：Jerry Cao，第二名：Geetesh Lanikpalle，第三名：Armaan Desai，優勝：Samyak Sainathuni 、Tiffany Yau。

三年級第一名：Nefia Chakma，第二名：Carter Reed，第三名：Krishiv Pathak，優勝：Aarush Sundararajan、Vaishant Pandey。

四年級第一名：Shivam Patel，第二名：Ethan Callahan，第三名：Jayden Ghouse，優勝：Smaran Sainathuni、David Musallam。

五年級第一名：Devarshi Chakraborty，第二名：Aarav Gupta，第三名：Neil Sawhney，優勝Ananya Gupta。

六年級第一名：Eleanor Adams，第二名：Rishi Kimpella，第三名：Gaurish Akepati，優勝: Vijval Yaramati。

七年級第一名：Anuradha Tirusantoshi Punnam，第二名：Sara Vijay，第三名：Aarav Shah。