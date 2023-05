同性性行為除罪 眾議會達共識 新法料將通過

德州眾議會討論兩項攸關LGBTQ+的法案。(Unsplash/Raphael Renter)

德州 眾議會10日全會討論House Bill 2055,該案試圖讓同性性行為正式除罪化,且獲得多數議員同意,倡議團體稱讚此案為遲來的正確行動。不過,眾議會委員會也將初審Senate Bill 12,已經通過參議會審議的草案,要求限制變裝秀(drag show)的觀眾年齡,因為展演經常帶有性意涵,不適合未成年者觀看。

HB 2055由民主黨 籍議員Venton Jones提案,現已獲得共和黨保守派在內的73人連署,過關成案應該不是問題,但州長態度仍不明確。背後緣由為,聯邦最高法院2003年宣布德州禁止同性合意性行為違憲,不過德州修改州法的行動一直遭到擱置。該案要求修改多項法規的不當用詞,首先移除衛生與安全法規中的「同性性行為並非正當正常生活方式」(…homosexual conduct is not an acceptable lifestyle.),且將同性性行為正式除罪。

德州最大的LGBTQ +倡議團體Equality Texas指出,HB 2055交付全會討論是一項遲來的行動,既然德州重視隱私,政府就不該管臥房內發生的事,相關禁制存在一天,就是對LGBTQ+汙名化。Equality Texas另對參議會審議中SB 12表示擔憂,因為該案將限縮變裝秀的演出範圍。

SB 12於4月間獲得參議會同意,並送交眾議會審查。眾議會州務委員會10日上午將討論該案,確認對未成年者演出變裝秀是否構成犯罪。SB 12將對未成年的性取向表演最高科以一萬元罰金,縣市政府也不得允許在公共場所表演變裝秀,並將男扮女、女伴男的展演一律歸為性取向表演,目的只為了滿足性慾。