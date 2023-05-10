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同性性行為除罪 眾議會達共識 新法料將通過

編譯胡立宗／綜合報導
德州眾議會討論兩項攸關LGBTQ+的法案。(Unsplash/Raphael Renter)
德州眾議會討論兩項攸關LGBTQ+的法案。(Unsplash/Raphael Renter)

德州眾議會10日全會討論House Bill 2055，該案試圖讓同性性行為正式除罪化，且獲得多數議員同意，倡議團體稱讚此案為遲來的正確行動。不過，眾議會委員會也將初審Senate Bill 12，已經通過參議會審議的草案，要求限制變裝秀（drag show）的觀眾年齡，因為展演經常帶有性意涵，不適合未成年者觀看。

HB 2055由民主黨籍議員Venton Jones提案，現已獲得共和黨保守派在內的73人連署，過關成案應該不是問題，但州長態度仍不明確。背後緣由為，聯邦最高法院2003年宣布德州禁止同性合意性行為違憲，不過德州修改州法的行動一直遭到擱置。該案要求修改多項法規的不當用詞，首先移除衛生與安全法規中的「同性性行為並非正當正常生活方式」（…homosexual conduct is not an acceptable lifestyle.），且將同性性行為正式除罪。

德州最大的LGBTQ+倡議團體Equality Texas指出，HB 2055交付全會討論是一項遲來的行動，既然德州重視隱私，政府就不該管臥房內發生的事，相關禁制存在一天，就是對LGBTQ+汙名化。Equality Texas另對參議會審議中SB 12表示擔憂，因為該案將限縮變裝秀的演出範圍。

SB 12於4月間獲得參議會同意，並送交眾議會審查。眾議會州務委員會10日上午將討論該案，確認對未成年者演出變裝秀是否構成犯罪。SB 12將對未成年的性取向表演最高科以一萬元罰金，縣市政府也不得允許在公共場所表演變裝秀，並將男扮女、女伴男的展演一律歸為性取向表演，目的只為了滿足性慾。

德州 LGBTQ 民主黨

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