遏阻偷渡大潮 德州成立戰術邊防團

州長艾伯特（右）成立「德州戰術邊防團」。（州長專屬網頁）

美國法典第42卷(Title 42）11日將失效，休士頓許多移民 權利組織正在大做準備，給預期出現的偷渡大潮安排食宿與法律協助，但主流人士對邊界又將形同虛設的情況大為不滿。德州 州長艾伯特8日成立「德州戰術邊防團」(Texas Tactical Border Force)。

周末在德州布朗士維爾發生的休旅車衝撞人群事件，初步調查肇事者可能是對大批越界的偷渡客 心懷怨憤，高速衝進在無證客庇護所外巴士站的人群，造成8死9傷的慘劇。目擊者指出駕駛人是西語裔男子，他拒絕與警方合作，但這個事件或許可作為許多人不滿偷渡浪潮的極端實例。

但休士頓有許多移民權利組織卻要給偷渡客提供臨時的食宿和法律諮詢，譬如FIEL組織的執行總監艾斯皮諾薩(Cesar Espinosa)指出，FIEL在海地大地震之後，到阿富汗淪陷以及烏克蘭戰爭，給許多到美國尋求安身之地的偷渡者和難民提供協助，5月11日之後如果出現偷渡大潮，該組織已準備好應付這些人的需求。

要正式被美國移民機構批准，偷渡客必須尋求政治庇護(asylum)。艾斯皮諾薩指出，很多偷渡客以為只要提出申請並被准許留在美國等候聽證，案子大致就成功了，但其實獲得證庇的比例極低，平均100名申請者中獲准的只有三人，只有這麼少的人可以永久合法居留。

但沒有獲得居留權的人，不會自己離開美國回到原本的國家，他們基本上是以非法的身分打工居住。有些專家認為第42卷失效以後，每天偷渡進入美國的人可能會高達一萬人。

為了應付可能出現的偷渡大潮，拜登政府5月2日宣布派遣1500軍人到邊界，給邊防局提供協助。艾伯特州長8日(周一)在奧斯汀國際機場舉行記者會，宣布成立「德州戰術邊防團」(Texas Tactical Border Force)，他在致詞時指出，拜登宣布派兵協防邊界，但只用這區區1500人「擔任紙上作業」(to do paperwork)，此舉實在太可笑，聯邦應該用15萬邊防力量把邊界嚴嚴的守住才是辦法。