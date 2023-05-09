VEX機器人世界大賽 台灣隊創佳績

2023 VEX機器人世界賽於德州圓滿閉幕，臺灣賽隊表現亮眼！ (楊淑雅提供）

2023年VEX機器人世界大賽 (2022 VEX Robotics World Championship)於美國達拉斯持續進行比賽，期間為4月25日至5日4日止，來自台灣20個機器人團隊，與世界各地好手交流與競技，獲得許多獎項，其亮眼表現是台灣團隊參賽以來的最佳成績。

面對來自全球各地的強手，玩樂高手創意中心69996W隊以分區冠軍之姿站上總決賽舞台，最終得到了世界亞軍殊榮，成績亮眼。台中美國學校66799A隊在VRC高中組技能挑戰賽項目成績優異，於全球808隊伍中拿下世界技能挑戰賽第3名（Robot Skills World 3rd Place），該校國小組也不遑多讓，66799C隊在VIQC國小組力克世界758隊，榮獲世界技能挑戰賽第2名（Robot Skills World 2nd Place）。

另外， 在國中組賽程中，VEX主辦單位前來採訪雲林縣斗六國民中學1839A隊的攤位，選手們娓娓道出學習過程中所經歷的挑戰與成長。該隊於此次世界大賽初試啼聲便拿下分區團隊挑戰賽第2名（Teamwork Challenge Division 2nd Place），表現穩健。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文以視訊恭喜獲獎團隊，並特別轉致蔡英文總統及賴清德 副總統賀電。

選手們在比賽期間，多次受到達拉斯當地達福台商會熱情照料，得以品嚐家鄉口味餐點，為此行增添溫馨感動。