僑委會「僑台商推廣台灣觀光產業商機參訪團」 報名

僑委會「僑台商推廣台灣觀光產業商機參訪團」 報名
為加強全球僑、台商觀光產業企業負責人與國內相關政府部門及產業界之鏈結，以及增益僑台商對當前國內觀光發展情勢之瞭解，台灣僑務委員會訂於今年7月31日至8月4日舉辦「2023年僑臺商推廣台灣觀光產業商機參訪團」活動。
報名日期及方式：
(一)報名日期：即日起至本年5月14日止（美南時間）。
(二)報名方式：請至僑委會「僑務活動報名系統」活動網頁報名（網址：https://register.ocac.gov.tw），相關產業優先並依報名順序核錄。
活動內容及參加對象：
(一)活動內容：全程計五天四夜，包括參訪「2023年台灣美食展」、產業參訪與交流、推動台灣觀光產業主管機關及團體組織拜會、商機媒合洽談會及專題演講等。
(二)參加對象：具備中文溝通能力，從事觀光產業或具相關經驗之僑居地商會重要幹部、具代表性企業負責人。
有意經營相關產業或提升所營事業專業能力，並有意與國內相關業者合作或投資，能協助台灣將相關產業拓銷至海外市場之海外僑台商，預計招收30名。活動報名系統及報名須知： https://register.ocac.gov.tw/cht/index.php?/sign/2023OCACTTIP。
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