休士頓犯罪率較去年改善 警籲當心網上約會

休士頓今年第一季度犯罪率下降，但與約會有關的攻擊案上升。圖中為休士頓市警局局長芬納。（取自KPRC 2）

休士頓 市警局官員日前在市議會上報告2023年第一季度城市犯罪統計數據，包括暴力犯罪 、謀殺、兇殺、綁架、強姦等都較去年減少，顯示犯罪率往好的方向發展。但非暴力犯罪有上升趨勢。

休士頓紀事報報導，報告稱，自2023年1月至4月，休士頓暴力犯罪減少12%，謀殺和兇殺案減少27%，綁架案下降19%，人口販賣下降23%，嚴重的人身攻擊下降12%，強姦案下降6%。警局局長芬納（Troy Finner）表示，整體而言，與2022年同期數據相比，該市今年整體犯罪率下降趨勢較好。

然該市非暴力犯罪案卻有上升趨勢。市警局指揮官馬丁（Martin）說，強姦和汽車盜竊案犯罪率，隨著地區不同而有增加。

他說，「我們看見人們在網上聊天，通過某種約會app見面後發生性侵 等事件。大家會看到一些地區此類案件數據上升。」

芬納說，「目前社會正處於線上約會階段，但民眾私下與某人見面，並非真正了解他們。警方計畫公布更多官員該市性侵和約會趨勢等相關訊息。」

在汽車盜竊案上，市警局官員表示，犯罪份子使用技術盜車。他們呼籲居民不要將貴重物品放在車內，將車停在車庫內而非路邊。

芬納還表示，今年早些時候在該市舉辦包括休士頓牲畜表演（Houston Livestock Show）、牛仔競技（Rodeo）與NCAA男子籃球四強賽均進展順利。該市安全倡議One Safe Houston和槍擊探測系統Shotspotter等技術，是減少犯罪的方法。