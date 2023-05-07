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美國航空機師 投票授權罷工

編譯林思牧／綜合報導

總部設於福和市的美國航空（American Airlines）是全世界最大的航空公司之一，該公司的機師在投票中以一面倒的票數授權工會進行罷工，以爭取較高的薪資與福利，夏日旅遊季即將開始，這對消費大眾是否會有影響？

美國航空的總部在北德州，航班的樞紐點（hub）又在達福國際機場DFW，因此公司對北德州居民的經濟貢獻極大，如果機師全面罷工，除了對飛航乘客造成影響，對國計民生也會產生重大打擊。4月1日至30日，機師給罷工提案進行投票，5月1日公會宣布投票結果。

美國航空有1萬5000名機師，超過96%的機師投了票，投票者中超過99%贊成罷工。聯合機師協會（Allied Pilots Association）總裁斯徹（Ed Sicher）也是美國航空的機師，他以書面聲明指出，投票結果代表機師一致的決心，在這次的合約商議中必須達成領導業界合約（industry-leading contract）的目標。

雖然投票的結果一面倒，但實際發生罷工的機率相當低，航空業專家指出，這項投票是為合約談判「造勢」，讓航空公司盡快做出重大讓步。薪資福利固然是合約談判中的要項，但另一個機師所關注的問題是美國航空給機師設定的排班方式，因為班次排得太緊密，有很多機師在休班期間還要隨時「待命」（stand-by），這給他們的居家生活造成太大的影響。

機師集體罷工是受到許多層管控的，國會與總統都可以制止，因此暑假的飛航旅行應該不會受罷工影響，但機師短缺造成的航班誤點或取消可能會比去年暑假更嚴重。美國航空公司發言人布列辛（Curtis Blessing）指出，目前勞資雙方之間的差距並不是太大，相信雙方可以很快就合約達成協議。機師公會1月份替達美航空（Delta Airlines）的機師取得新合約，機師得到23%的加薪，有了這個先例，美國航空的勞資合約必定要有大更的加薪幅度。

業界專家指出，疫情爆發以後航空公司鼓勵機師提早退休，但疫情緩和以後飛航乘客迅速增多，大家都想出遠門旅遊，導致如今機師嚴重短缺的情況，機票價格已經大幅上升，給機師加薪以後機票勢必更貴。消費專家則指出，在很多情況下搭機並不是必要的開銷，如果改用汽車來旅行，只要規劃得完善，絕對還是可以玩得盡興，也不用花那麼多的錢。

投票 罷工 德州

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