德州大學奧斯汀分校開發「讀心術」 器官失能者福音

受試者正接受fMRI，外面則是研究團隊。（德州大學奧斯汀分校提供）

德州 大學奧斯汀分校（UT Austin）的醫學 研究團隊正在開發「讀心技術」，藉由功能性磁振造影（fMRI）掃瞄腦部活動，將人的想法轉譯成文字，未來就算因為意外而不能說話的人，也能透過這套技術表達內心想法。

研究團隊團隊強調的重點有二：一是這套技術不是侵入性措施，意即不需要開刀即可達成轉譯能力；第二，參加者都是出於自願，相關AI 功能也不會自主衍生，一旦參加者拒絕分享心緒，轉譯結果就不能使用。

因為這套系統的出發點正在於協助，大腦功能正常，但卻因為器官失能而無法說話的人，再度恢復言語溝通能力，因此過程既非侵入性，也不會像其他生成型AI一樣，自行發展推演能力。而奧斯汀團隊技術的長處就在，不只能夠轉譯隻言片語，未來可望還能持續轉譯一整段心思，或是複雜的想法。

奧斯汀團隊由神經學助理教授Alexander Huth與博士班學生Jerry Tang帶領，相關成果已經發布在五月號的自然－神經科學（Nature Neuroscience）期刊上。原理是在向受試者播放語音或影片的同時，藉由功能性磁振造影瞭解參與者的腦內活動，然後對比改進解譯結果與受試者真實想法之間的落差。

參與者總共會花16個小時，內容可能聽一段講述新故事的podcast，或是自己在腦中想像一個新故事，轉譯技術再藉由受試者的腦部活動，翻譯出內心想法。如果受試者是看靜止畫面，轉譯技術也能解讀內心想法。

舉例來說，如果錄音播放的是「我還沒拿到我的駕駛執照」，內心想法轉譯出來的結果可能是「她還沒開始學開車」。聽到「我不知道該尖叫、大哭或是跑開，因此我說了『別碰我』」，轉譯後則可能出現，「她開始尖叫、大哭，然後她說了『我告訴你了，離我遠點』。」