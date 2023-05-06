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打棒球也中彈 德州農工大學捕手球賽中倒地

編譯林思牧／綜合報導
德州農工大學棒球進行中，捕手遭流彈所傷。(示意圖，Texarkana校區臉書)
德州農工大學棒球進行中，捕手遭流彈所傷。(示意圖，Texarkana校區臉書)

德州農工大學（Texas A&M）德克薩卡納（Texarkana）分校，日前一場棒球賽正進行時捕手突然倒地，教練發現他胸部中彈，比賽立即停止，球員被送醫急救後仍在危險處境，社區人士對當今治安敗壞的情況搖頭嘆息，連打棒球都可能會送命。

美國的學校對運動相當重視，這是讓學生在課堂之外還有生活目標的要項，也避免學生課餘有太多閒暇誤入歧途。日前農工大學德克薩卡納分校與休士頓大學維多利亞分校（University of Houston-Victoria）對壘，比賽進行到第五局時農工大學18歲的捕手（catcher）麥修德雷尼（Matthew Delaney）突然倒地，教練馬上前去查看，發現他的胸部大量出血。

家長打電話報警並召請救護車，德克薩卡納市警局派出許多名警員到場，他們在球場上找尋子彈作為證據。德雷尼被送到醫院後，醫生發現他半邊的肺出現肺萎陷（collapsed lung），另外子彈還擊中脊椎，他的身體左邊出現半身不遂。棒球教練在手術之後用手機送簡訊給德雷尼，要他保持鬥志盡快復原，德雷尼很快就送了回覆，讓教練十分欣喜。

德克薩卡納市警局調查後指出，在離棒球場約400米的一戶住宅前面，當時有一群人在爭吵，接著兩名年輕人拔出槍枝交火互射，德雷尼是被其中一顆流彈（stray bullet）打中，幸好球場上和周圍地區沒有其他人中彈。事件發生後比賽取消，兩隊都得到無戰績（no-contest）的結果。

警方在調查時，20歲的班克斯（Demarco Banks）自行向警方投案，警察把他逮捕並提控「致命行為」（deadly conduct）罪名，警方給17歲的巴特勒（Kamauri Butler）發出通緝令，預期巴特勒會被控「重度傷害」（aggravated assault）罪名。另外還有三人也被逮捕，但警方表示那三人沒有開槍。

手術 警察 德州

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