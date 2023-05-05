台灣傳統周特技演出佳 獲滿堂彩

全體來賓與台灣特技團大合照。 （記者封昌明／攝影）

2023年美國台灣傳統周在疫情後首度重磅回歸實體活動，5月2日於休士頓 僑教中心演出，由僑委會遴派國立台灣戲曲學院素有「台灣太陽馬戲團」美譽的台灣特技團首站到訪德州 。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文伉儷、聯邦眾議員Sheila Jackson Lee、福遍縣縣長KP George、經濟發展局局長Carlos Guzman、斯坦福市市長Cecil Willis伉儷及市議員譚秋晴、休士頓J區市議員Edward Pollard、國會議員Al Green代表、哈里斯縣第四區幕僚長李成純如、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉及主辦單位世華工商婦女企管協會榮譽總會長黎淑瑛、總召僑務委員劉秀美、會長何真等主流貴賓及僑學商界代表超過400人觀賞，希望藉由充滿台灣風情的特技演出，促進美國主流社會認識台灣多元文化。

這次台灣傳統周文化訪問團台灣特技團帶來「台灣追想曲」，以文化多元的台灣特色為構想，在傳統雜技藝術基礎上，結合舞蹈、戲劇、藝陣等表演形式，搭配國、台、客、原住民音樂及台灣多元人文與自然風景，以豐富多樣的特技重現台北大稻埕繁華景象、台灣獨有廟會文化以及藝陣，引領觀眾感受獨特的台灣風貌與歷史進程。

演出過程中穿插了許多互動小活動，台上台下融為一體熱鬧喧騰，現場氣氛相當熱絡，獲得現場觀眾如雷掌聲，同時也向主流社會展現中華民國 台灣的文化軟實力。許多年長者表示表演描述的台灣先民離鄉背井尋找機遇，與他們早期從台灣移民到美國打拚心歷路程頗有共鳴。

當天於台灣文化藝廊設迎賓接待區，有精緻茶點接待主流貴賓，會場外並擺設「聲援台灣參與世界衛生大會(WHA)」宣傳攤位，各式宣介台灣醫療的文宣品擺放於展示台上，由台灣文化導覽志工團隊向民眾現場解說台灣參與國際組織的重要性；休士頓FASCA分會學員也製作數個精美WHA文宣手拿牌共襄盛舉，吸引不少僑胞、主流人士及年輕人駐足圍觀拍照及聽取說明，並於連署簽名，以行動支持中華民國台灣。