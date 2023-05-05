我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

台灣傳統周特技演出佳 獲滿堂彩

【休士頓訊】
全體來賓與台灣特技團大合照。 （記者封昌明／攝影）
全體來賓與台灣特技團大合照。 （記者封昌明／攝影）

2023年美國台灣傳統周在疫情後首度重磅回歸實體活動，5月2日於休士頓僑教中心演出，由僑委會遴派國立台灣戲曲學院素有「台灣太陽馬戲團」美譽的台灣特技團首站到訪德州

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文伉儷、聯邦眾議員Sheila Jackson Lee、福遍縣縣長KP George、經濟發展局局長Carlos Guzman、斯坦福市市長Cecil Willis伉儷及市議員譚秋晴、休士頓J區市議員Edward Pollard、國會議員Al Green代表、哈里斯縣第四區幕僚長李成純如、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉及主辦單位世華工商婦女企管協會榮譽總會長黎淑瑛、總召僑務委員劉秀美、會長何真等主流貴賓及僑學商界代表超過400人觀賞，希望藉由充滿台灣風情的特技演出，促進美國主流社會認識台灣多元文化。

這次台灣傳統周文化訪問團台灣特技團帶來「台灣追想曲」，以文化多元的台灣特色為構想，在傳統雜技藝術基礎上，結合舞蹈、戲劇、藝陣等表演形式，搭配國、台、客、原住民音樂及台灣多元人文與自然風景，以豐富多樣的特技重現台北大稻埕繁華景象、台灣獨有廟會文化以及藝陣，引領觀眾感受獨特的台灣風貌與歷史進程。

演出過程中穿插了許多互動小活動，台上台下融為一體熱鬧喧騰，現場氣氛相當熱絡，獲得現場觀眾如雷掌聲，同時也向主流社會展現中華民國台灣的文化軟實力。許多年長者表示表演描述的台灣先民離鄉背井尋找機遇，與他們早期從台灣移民到美國打拚心歷路程頗有共鳴。

當天於台灣文化藝廊設迎賓接待區，有精緻茶點接待主流貴賓，會場外並擺設「聲援台灣參與世界衛生大會(WHA)」宣傳攤位，各式宣介台灣醫療的文宣品擺放於展示台上，由台灣文化導覽志工團隊向民眾現場解說台灣參與國際組織的重要性；休士頓FASCA分會學員也製作數個精美WHA文宣手拿牌共襄盛舉，吸引不少僑胞、主流人士及年輕人駐足圍觀拍照及聽取說明，並於連署簽名，以行動支持中華民國台灣。

當天出席僑領貴賓包括僑務委員陳美芬及陳建賓、僑務諮詢委員王敦正、宋明麗、王秀姿、美南新聞集團董事長李蔚華、112年休士頓國慶籌備會主任委員楊崇肯、德州越棉寮華裔聯誼會榮譽理事長周滿洪、理事長陳作堅、美南旅館公會會長陳清亮、休士頓台灣商會會長張園立、休士頓中華公所共同主席唐心琴及江麗君、休台姐妹會會長Amy Coburn、休士頓客家會會長馮啟豐、休士頓華商經貿聯誼會會長劉志忠、愛心組織CARE會長洪良冰等。

.主流政要到場支持訪問團展演。（記者封昌明／攝影）
.主流政要到場支持訪問團展演。（記者封昌明／攝影）
台灣特技團精彩的演出獲得滿堂采。（記者封昌明／攝影）
台灣特技團精彩的演出獲得滿堂采。（記者封昌明／攝影）
德州越棉寮華裔聯誼會榮譽理事長周滿洪（左二）、理事長陳作堅(左一）前來觀賞表演。...
德州越棉寮華裔聯誼會榮譽理事長周滿洪（左二）、理事長陳作堅(左一）前來觀賞表演。（記者封昌明／攝影）
王盈蓉(右一)邀請僑胞及主流人士一同打卡聲援台灣參與WHA。 （僑教中心提供）
王盈蓉(右一)邀請僑胞及主流人士一同打卡聲援台灣參與WHA。 （僑教中心提供）

休士頓 中華民國 德州

上一則

籌款擴大醫療服務 美京慈善運動盃登場

下一則

德州人語／美股百年牛市的十字路口

延伸閱讀

共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州

共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州
德州通過新法 賦予州長推翻選舉結果權力

德州通過新法 賦予州長推翻選舉結果權力
休城漢字文化節以歌會友 輕鬆學習華語

休城漢字文化節以歌會友 輕鬆學習華語
悅利鑽油機驚艷休士頓OTC 蓄勢拓全美市場

悅利鑽油機驚艷休士頓OTC 蓄勢拓全美市場
密州4越獄犯 1人仍在逃 疑在德州

密州4越獄犯 1人仍在逃 疑在德州
羅復文頒發僑務榮譽職人員聘書

羅復文頒發僑務榮譽職人員聘書

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48
2022年全美身分竊盜比率排名 資料來源：FTC

全美身分竊盜 喬治亞州最猖狂

2023-05-02 02:15

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事